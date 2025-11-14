*22:09JST サンマルクホールディングス---2Qは2ケタ増収・経常利益まで2ケタ増益、通期予想の上方修正を発表

サンマルクホールディングス＜3395＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比32.3%増の435.85億円、営業利益が同29.4%増の23.63億円、経常利益が同13.7%増の22.50億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同37.3%減の10.48億円となった。

新規出店の状況について、当中間連結会計期間中に生麺専門鎌倉パスタ直営店2店舗、ベーカリーレストラン・バケット直営店4店舗、サンマルクカフェ直営店1店舗、喫茶マドラグ直営店1店舗、牛カツ京都勝牛直営店3店舗、フランチャイズ店4店舗、牛かつもと村直営店1店舗をそれぞれ出店（当中間連結会計期間出店数：直

営店12店舗、フランチャイズ店4店舗）し、同社グループ全業態の当中間連結会計期間末の合計店舗数は、直営店817店舗、フランチャイズ店60店舗、合計877店舗体制となった。

セグメント別では、レストラン事業売上高は294.18億円（前年同期比50.3％増）、営業利益は19.50億円（前年同期比21.5％増）となった。喫茶事業売上高は141.66億円（前年同期比5.9％増）、営業利益は15.81億円（前年同期比29.5％増）となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比24.1%増（前回予想比8.6%増）の880.00億円、営業利益が同37.2%増（同11.1%増）の50.00億円、経常利益が同25.0%増（同9.1%増）の48.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同9.5%減（同15.0%増）の23.00億円としている。《AK》