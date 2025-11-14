*21:34JST 川辺---2Qは増収・黒字転換、身の回り品事業が2ケタ増収に

川辺＜8123＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.6%増の61.33億円、営業利益が0.70億円（前年同期は1.88億円の損失）、経常利益が1.27億円（同1.32億円の損失）、親会社株主に帰属する中間純利益が同517.4%増の0.78億円となった。

身の回り品事業の売上高は前年比114.7％となった。全アイテムにおいて原価削減策が功を奏し、売上総利益率は前期に比べ5.4ポイント改善した。ハンカチーフアイテム全体の売上は前年比120.3％と大きく伸長した。スカーフ・マフラーの売上は前年比82.0％となった。タオル・雑貨の売上は前年比105.4％となった。

フレグランス事業の売上高は前年比87.6％と減少したが、販路の変革を推進した結果、売上総利益率は前期に比べ6.3ポイントの改善となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比5.5%増の134.70億円、営業利益が同25.4%減の2.29億円、経常利益が同9.1%減の3.79億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同45.3%減の2.25億円とする期初計画を据え置いている。《AK》