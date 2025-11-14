*19:12JST トヨクモ---2025年10月度月次売上を速報

トヨクモ＜4058＞は13日、2025年10月度の月次売上速報について発表した。

月次売上の数値は連結売上であり、トヨクモのクラウドサービス売上、プロジェクト・モード（本社：神奈川県川崎市）のクラウドサービス売上、トヨクモクラウドコネクト（本社：東京都品川区）の役務売上などが含まれている。数値は速報値であり、以後修正される場合がある。

2025年12月期の月次売上（連結）について、1月は3.47億円（前年同月比152.6％）、2月は3.65億円（157.8％）、3月は3.64億円（152.1％）、4月は3.75億円（153.9％）、5月は3.89億円（156.2％）、6月は4.04億円（157.8％）、7月は4.10億円（156.8％）、8月は4.25億円（158.8％）、9月は4.29億円（157.9％）、10月は4.42億円（160.7％）である。

累計売上は、1月3.47億円（152.6％）、2月7.13億円（155.2％）、3月10.77億円（154.2％）、4月14.53億円（154.1％）、5月18.43億円（154.5％）、6月22.47億円（155.1％）、7月26.57億円（155.4％）、8月30.83億円（155.8％）、9月35.12億円（156.1％）、10月39.55億円（156.6％）である。

月次売上は百万円未満を切り捨てており、前年同月比は小数点第2位以下を四捨五入して表示している。月次売上速報は毎月15日前後に前月の速報値を発表しているため、月中の問い合わせには対応していない。《AK》