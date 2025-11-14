*18:57JST コーユーレンティア---2025年12月期通期連結業績予想及び配当予想を修正（増配）

コーユーレンティア＜7081＞は13日、2025年12月期通期連結業績予想及び配当予想の修正を決議したと発表した。

同社は2025年12月期通期（2025年1月1日～2025年12月31日）の連結業績予想数値について、売上高を331億円から342.6億円、営業利益を24.00億円から30.00億円、経常利益を24億円から30億円、親会社株主に帰属する当期純利益を15億円から18.8億円に修正した。1株当たり当期純利益は135.63円から170.00円である。

増減額は、売上高11.6億円、営業利益6億円、経常利益6億円、親会社株主に帰属する当期純利益3.8億円であり、増減率は売上高3.5％、営業利益25.0％、経常利益25.0％、親会社株主に帰属する当期純利益25.3％である。前期実績（2024年12月期）は、売上高318.61億円、営業利益20.81億円、経常利益21.33億円、親会社株主に帰属する当期純利益15.49億円、1株当たり当期純利益140.98円である。

同社は主要事業であるレンタル関連事業において、建設現場向け市場及びイベント向け市場の売上が好調に推移したことから、前回発表予想と比較し増収増益の見込みとなり、今期２回目の修正を行った。

同社は収益性の向上に努め、業績、計画、内部留保等を総合的に勘案し安定的な配当を実施することを基本的な方針としている。2025年12月期の期末配当金については、第3四半期までの連結業績を踏まえ、特別配当として1株当たり5円の増配を実施することとした。《AK》