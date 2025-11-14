*15:20JST 精工技研---2Qは2ケタ増収・大幅増益、通期予想の上方修正及び中間配当の増配を発表

精工技研＜6834＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比33.9%増の121.33億円、営業利益が同167.6%の27.56億円、経常利益が同172.8%増の28.54億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同188.6%増の22.29億円となった。

精機関連の売上高は48.94億円（前年同期比12.9％増）、営業利益は5.31億円（前年同期比180.9％増）となった。車載用センサー関連部品の売上は堅調に推移したものの、車載用部品を量産するための金型の売上が減少した。一方、2024年10月に連結子会社化したエムジーは前連結会計年度の第4四半期より損益を算入しているため、当中間連結会計期間は、その損益が純増となっている。

光製品関連の売上高は72.38億円（前年同期比53.2％増）、営業利益は22.24億円（前年同期比164.6％増）となり、売上高・営業利益ともに中間期として過去最高となった。生成AIの普及拡大を背景に世界中でデータセンターの建設が進み、光コネクタ等の光通信用部品の需要が増大した。これにより、光通信用部品や、光コネクタ研磨機・測定装置の売上高が大きく増加した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比20.1%増（前回予想比9.1%増）の240.00億円、営業利益が同73.9%増（同63.3%増）の49.00億円、経常利益が同67.8%増（同61.3%増）の50.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同75.3%増（同69.9%増）の39.00億円としている。

また、同日、2026年3月期の中間配当金を前回予想から5.00円増配の40.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は80.00円（前期比15.00円増配）となる。《AK》