*15:11JST ファインデックス---World’s Best Companies in Sustainable Growthランクイン

ファインデックス＜3649＞は13日、米TIME誌と市場調査会社Statistaが共同で選出する「World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026」にランクインしたと発表した。

本ランキングは、環境データを公開する世界中の企業を対象に、売上成長、財務的な安定性、環境負荷という三つの主要なディメンションに基づいて評価される。具体的には、業界平均を上回る収益成長率、財務の健全性、低い炭素排出量、水消費量、廃棄物発生率、再生可能エネルギー使用率といった指標により企業の持続可能性が総合的に判定される。

同社は、事業成長と環境への責任ある取り組みがいずれの評価軸においても高く評価され、世界トップ500社の一社として選出された。さらに、500社の中でもヘルステック領域からの選出企業はごくわずかであり、同社はその数少ない一社となった。

この受賞により、同社が掲げる「価値ある技術創造で社会を豊かにする」という理念に基づく経営姿勢が、国際的に評価された。同社は今後も安定した財務基盤のもと、持続可能な社会の実現に貢献し、企業価値の向上に取り組む。《AK》