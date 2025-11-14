*15:08JST ポラリス・ホールディングス---2026年3月期連結業績予想及び配当予想を上方修正

ポラリス・ホールディングス＜3010＞は13日、2026年3月期通期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結業績予想及び配当予想を上方修正したと発表した。

2026年3月期の通期連結業績予想について、前回予想の売上高457億円、営業利益31.9億円、経常利益21億円、親会社株主に帰属する当期純利益20億円に対し、今回予想は売上高466億円、営業利益36億円、経常利益25億円、親会社株主に帰属する当期純利益26億円とした。増減額は売上高9億円、営業利益4.1億円、経常利益4億円、親会社株主に帰属する当期純利益6億円である。

修正の理由として、ホテル運営事業における上半期の業績が好調に推移し、下半期についても堅調に推移すると見込まれることが挙げられている。また、売上高、営業利益及び経常利益の見直しに伴う法人税等調整額の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益が経常利益を1億円上回る結果となっている。さらに、前期実績には築地のホテル出資に係る分配益として売上高、営業利益及び経常利益にそれぞれ7.28億円が寄与しており、加えて法人税等調整額（益）として7.8億円が計上されている点に留意する必要がある。

配当予想について、前回予想では期末配当金を3円00銭としていたが、今回修正予想では4円00銭とした。当期実績は第2四半期末で0円00銭、前期実績は第2四半期末0円00銭、期末3円00銭であった。修正後の連結配当性向は36.0％となる見込みであり、同社が目標とする30％を上回る水準となる。

上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は今後の要因により予想数値と異なる可能性がある。《AK》