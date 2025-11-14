*12:44JST オートサーバー---3Qは増収、ASNET会員数が83,000目前に迫る

オートサーバー＜5589＞は13日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）決算を発表した。売上高が前年同期比2.0%増の48.84億円、営業利益が同8.0%減の18.16億円、経常利益が同7.3%減の18.25億円、四半期純利益が同7.3%減の11.44億円となった。

引き続きASNET会員数（法人・個人を合わせた拠点数）の拡大及びASNET取引台数の拡大を図っており、2025年9月末のASNET会員数は82,969（2024年9月末比2,522増、2024年12月末比2,356増）となり、2025年9月末時点のASNET取引台数は、182,811台（前年同期比2.6％増）となった。同社のASNET事業は中古車登録台数等に影響を受けることから、今後も新車販売台数並びに中古車登録台数の動向については注視する。

2025年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比3.2%増の64.89億円、営業利益が同4.1%減の23.92億円、経常利益が同4.1%減の23.84億円、当期純利益が同4.1%減の14.98億円とする期初計画を据え置いている。《AK》