*10:38JST GMOメディア---3Qも増収・2ケタ増益、メディア事業は売上高・利益ともに順調に推移

GMOメディア＜6180＞は12日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.9%増の53.98億円、営業利益が同35.3%増の8.02億円、経常利益が同35.8%増の8.03億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同38.3%増の5.92億円となった。

メディア事業の売上高は前年同期比11.8%増の48.45億円、営業利益は同39.4%増の7.00億円となった。同社自身の顧客基盤を持ち、ポイント関連のメディアと業界特化型のメディアを運営しており、広告及び課金収益で構成されている。当第3四半期累計期間においては、美容医療関連事業が好調であった事から、増収増益となった。

ソリューション事業の売上高は同4.2%減の5.53億円、営業利益は同12.3%増の1.01億円となった。メディア事業で培った、集客およびリピーターを作るノウハウを外部展開し、提携パートナーのサービスユーザーのエンゲージメント向上や収益化を支援するサービスとアフィリエイト広告仲介事業を運営している。アフィリエイト広告需要が低調となった。

2025年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比6.0%増の70.00億円、営業利益が同20.0%増の9.15億円、経常利益が同18.5%増の9.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同15.5%増の6.60億円とする期初計画を据え置いている。《AK》