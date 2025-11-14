*10:30JST ディーエムソリューションズ---株主優待制度の変更（拡充）

ディーエムソリューションズ＜6549＞は12日、株主優待制度の変更（拡充）を発表した。

現行制度では、1年以上継続保有を条件に、200株以上600株未満の株主には中間優待のQUOカード3,000円分と期末優待のマヌカハニー1個、600株以上の株主には中間優待のQUOカード6,000円分と期末優待のマヌカハニー2個が贈呈されていた。

変更後は、継続保有条件を半年以上に短縮し、400株以上600株未満の優待区分を新設。中間優待と期末優待いずれもQUOカードを贈呈する。200株以上400株未満の株主にはQUOカード3,000円分（年間QUOカード6,000円分）、400株以上600株未満にはQUOカード7,000円分（年間QUOカード14,000円分）、600株以上にはQUOカード12,000円分（年間QUOカード24,000円分）が贈呈され、大幅な制度拡充となっている。

なお、2025年9月30日を基準日とする株主優待までは現行制度を適用し、2026年3月31日基準日から新制度を適用する。

また、新制度適用初回となる同基準日の優待に限り、経過措置として継続保有期間の条件を設けない。《AK》