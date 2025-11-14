*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 サンユー建設、川西倉庫、杉田エースなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

ジャパンマテリアル＜6055＞ 1774 -173

上半期大幅増益だが市場予想は下振れ。

大紀アルミニウム工業所＜5702＞ 1088 -69

上半期の大幅経常減益決算をマイナス視。

ユニチカ＜3103＞ 267 -8

決算発表評価の動きにも一巡感。

クラレ＜3405＞ 1580 -98

12日発表の下方修正をネガティブ視強まる。

森永製菓＜2201＞ 2565.5 -134.5

7-9月期営業利益は市場予想を下振れ。

テルモ＜4543＞ 2385 -159.5

一時費用で通期営業益予想は下方修正。

カネカ＜4118＞ 4162 -244

業績下方修正で一転営業減益に。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 21170 -740

ジェフリーズ証券では目標株価を引き下げ。

JX金属＜5016＞ 1867.5 -73

決算発表後は出尽くし感優勢の流れに。

Appier Group＜4180＞ 1210 -34

自律反発の動き一巡感で戻り売り優勢。

サンユー建設＜1841＞ 1550 +300

MBO実施でTOB価格1600円にサヤ寄せ。

パリミキHD＜7455＞ 471 +80

MBOを発表でTOB価格581円にサヤ寄せ。

杉田エース＜7635＞ 1530 +300

MBO実施発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ。

川西倉庫＜9322＞ 2150 +400

大幅増配を材料視の動き続く。

バッファロー＜6676＞ 4395 +700

通期業績・配当予想を上方修正している。

テクニスコ＜2962＞ 465 +56

特に材料なし、14日決算発表予定だが。

フルハシEPO＜9221＞ 1262 +100

株主優待制度の導入を材料視。

Abalance＜3856＞ 760 -278

第2四半期決算発表を延期。

ヒーハイスト＜6433＞ 407 -80

今期最終赤字への下方修正を引き続き嫌気。

AKIBA＜6840＞ 343 -69

好決算発表だが出尽くし感先行。

ユビキタスAI<3858> 420 -83

連日の株価急騰で過熱警戒感も。

ジオマテック<6907> 1286 -146

12日に急伸の反動が強まる。

S＆J<5599> 1584 +121

26年3月期末に初配実施。

免疫生物<4570> 601 +69

「抗HIV抗体及びその製造方法」について米国で特許査定。

ファルコム<3723> 1375 -227

営業利益が前期8.1％増・今期3.0％減予想。

Solvvy<7320> 1671 -500

第1四半期営業利益48.9％減。

Zenmu<338A> 6310 -650

第3四半期累計の営業損益が0.69億円の赤字。

上期の0.24億円の赤字から赤字幅拡大。

ステムセル研究所<7096> 809 -9

上期連結営業利益が1.30億円。第1四半期の0.65億円（非連結）から伸長。

株主優待制度の導入も発表。

Finatext<4419> 948 -300

上期営業利益10.8％減。第1四半期の29.7％増から減益に転じる。

トリドリ<9337> 3015 +150

第3四半期累計の営業利益71.1％増。

フラー<387A> 1788 -315

通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が2.0％にとどまる。

T＆S・G<4055> 1497 +59

営業利益が前期45.5％増・今期5.8％増予想。自社株買いも発表。《CS》