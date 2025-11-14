関連記事
前日に動いた銘柄 part2 サンユー建設、川西倉庫、杉田エースなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
ジャパンマテリアル＜6055＞ 1774 -173
上半期大幅増益だが市場予想は下振れ。
大紀アルミニウム工業所＜5702＞ 1088 -69
上半期の大幅経常減益決算をマイナス視。
ユニチカ＜3103＞ 267 -8
決算発表評価の動きにも一巡感。
クラレ＜3405＞ 1580 -98
12日発表の下方修正をネガティブ視強まる。
森永製菓＜2201＞ 2565.5 -134.5
7-9月期営業利益は市場予想を下振れ。
テルモ＜4543＞ 2385 -159.5
一時費用で通期営業益予想は下方修正。
カネカ＜4118＞ 4162 -244
業績下方修正で一転営業減益に。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 21170 -740
ジェフリーズ証券では目標株価を引き下げ。
JX金属＜5016＞ 1867.5 -73
決算発表後は出尽くし感優勢の流れに。
Appier Group＜4180＞ 1210 -34
自律反発の動き一巡感で戻り売り優勢。
サンユー建設＜1841＞ 1550 +300
MBO実施でTOB価格1600円にサヤ寄せ。
パリミキHD＜7455＞ 471 +80
MBOを発表でTOB価格581円にサヤ寄せ。
杉田エース＜7635＞ 1530 +300
MBO実施発表でTOB価格1710円にサヤ寄せ。
川西倉庫＜9322＞ 2150 +400
大幅増配を材料視の動き続く。
バッファロー＜6676＞ 4395 +700
通期業績・配当予想を上方修正している。
テクニスコ＜2962＞ 465 +56
特に材料なし、14日決算発表予定だが。
フルハシEPO＜9221＞ 1262 +100
株主優待制度の導入を材料視。
Abalance＜3856＞ 760 -278
第2四半期決算発表を延期。
ヒーハイスト＜6433＞ 407 -80
今期最終赤字への下方修正を引き続き嫌気。
AKIBA＜6840＞ 343 -69
好決算発表だが出尽くし感先行。
ユビキタスAI<3858> 420 -83
連日の株価急騰で過熱警戒感も。
ジオマテック<6907> 1286 -146
12日に急伸の反動が強まる。
S＆J<5599> 1584 +121
26年3月期末に初配実施。
免疫生物<4570> 601 +69
「抗HIV抗体及びその製造方法」について米国で特許査定。
ファルコム<3723> 1375 -227
営業利益が前期8.1％増・今期3.0％減予想。
Solvvy<7320> 1671 -500
第1四半期営業利益48.9％減。
Zenmu<338A> 6310 -650
第3四半期累計の営業損益が0.69億円の赤字。
上期の0.24億円の赤字から赤字幅拡大。
ステムセル研究所<7096> 809 -9
上期連結営業利益が1.30億円。第1四半期の0.65億円（非連結）から伸長。
株主優待制度の導入も発表。
Finatext<4419> 948 -300
上期営業利益10.8％減。第1四半期の29.7％増から減益に転じる。
トリドリ<9337> 3015 +150
第3四半期累計の営業利益71.1％増。
フラー<387A> 1788 -315
通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が2.0％にとどまる。
T＆S・G<4055> 1497 +59
営業利益が前期45.5％増・今期5.8％増予想。自社株買いも発表。《CS》
