*19:52JST True Data---MBKデジタルの広告ソリューションにTrue Dataの広告用購買データを連携

True Data＜4416＞は12日、MBKデジタルの広告ソリューション「POS Impact Ads」に、True Dataの広告用購買セグメントデータが連携されることを発表した。

MBKデジタルは三井物産グループでデータとAIを活用したソリューションを提供している。True Dataは年間アクティブ数6,000万人規模の購買データを扱い、各種マーケティングデータ分析や市場分析クラウドサービスを提供するビッグデータプラットフォームを運営している。

近年、日本市場では購買データを活用した広告施策への関心が高まる一方で、多くの施策が短期間のROAS（広告費用対効果）やCPA（顧客獲得単価）の改善に留まり、顧客との長期的な関係構築、すなわちLTVの最大化にはつながっていないという課題がある。

2025年11月より提供開始となるMBKデジタルの「POS Impact Ads」は、購買起点での広告設計から顧客生涯価値（LTV：ライフタイムバリュー）の最大化に特化した広告ソリューションである。True Dataの広告用購買セグメントデータが連携されることで、実購買に基づいたデジタル広告の運用と効果検証が可能となり、LTVを重視したターゲティング戦略を設計する。

True Dataは「データと知恵で未来をつくる」をパーパスとしている。MBKデジタルへの広告用購買セグメントデータ連携を通して、より多くの業種・業態のLTVに基づく広告施策設計を支援し、広告領域における企業の収益最大化に貢献する。