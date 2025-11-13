*18:50JST ヒーハイスト---2Q減収なるも、ユニット製品の売上高は2ケタの増加

ヒーハイスト＜6433＞は12日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比21.3%減の8.46億円、営業損失が1.42億円（前年同期は0.74億円の損失）、経常損失が1.76億円（同0.74億円の損失）、親会社株主に帰属する中間純損失が2.19億円（同0.58億円の損失）となった。

直動機器の売上高は前年同期比21.3%減の5.46億円となった。産業用機械関連の需要回復遅れや、中国市場の受注停滞が継続したこと等の影響を受けた。

精密部品加工の売上高は同40.5%減の1.70億円となった。レース用部品のレギュレーション変更に伴うスケジュールの遅れ等があり、前期と比較して売上が減少した。

ユニット製品の売上高は同35.6%増の1.30億円となった。真空関連装置向けステージ製品の売上が増加したことに加え、中国市場における医療用分析機器及び半導体関連装置向け球面軸受の需要に対応したことにより、増収となった。

2026年3月期通期については、同日、連結業績予想の修正を発表した。売上高が前期比28.6%減（前回予想比35.5%減）の16.03億円、営業損失が2.16億円（同2.85億円減）、経常損失が2.95億円（同3.53億円減）、親会社株主に帰属する当期純損失が3.40億円（同3.75億円減）としている。

また、2026年3月期の期末配当予想については、2026年3月期通期連結業績予想数値の修正を踏まえて慎重に検討した結果、当初予想の1株当たり2.00円 から無配とすることを発表した。《AK》