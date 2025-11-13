*15:23JST フォーバル---2Qは売上高横ばいなるも、人的資本経営セグメントが2ケタ増収増益

フォーバル＜8275＞は12日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比0.3%増の339.34億円、営業利益が同24.7%減の12.02億円、経常利益が同20.6%減の13.48億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同26.6%減の6.02億円となった。

フォーバルビジネスグループの売上高は182.10億円（前年同期比0.7％減）、セグメント利益は6.64億円（前年同期比38.9％減）となった。エルコムが新紙幣発行に伴う特需の反動で減少した。

フォーバルテレコムビジネスグループの売上高は115.62億円（前年同期比0.2％減）、セグメント利益は6.40億円（前年同期比11.1％増）となった。コンサルティング・ビジネスが減少した。

総合環境コンサルティングビジネスグループの売上高は24.66億円（前年同期比3.6％減）、セグメント損失は0.38億円（前年同期はセグメント利益0.32億円）となった。太陽光発電システムやLEDなどが減少した。

人的資本経営の売上高は16.96億円（前年同期比24.2％増）、セグメント利益は1.44億円（前年同期比49.7％増）となった。セミナーなどの教育事業や前期中に新たに連結に加わったグループ会社が寄与した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比4.6%増の760.00億円、営業利益が同9.6%増の41.00億円、経常利益が同5.6%増の42.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.5%増の22.00億円とする期初計画を据え置いている。《AK》