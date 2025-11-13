*14:51JST トヨクモ---Toyokumo kintoneApp認証、利用者100万人突破

トヨクモ＜4058＞は12日、同社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」と連携する次世代型ユーザー管理機能「Toyokumo kintoneApp認証」の累計利用者数が100万人を突破したと発表した。

本認証サービスは、「kintone連携サービス」で作成したフォームやビューにアクセスできるユーザーを管理する機能で、パスワードレス方式を採用しており、ユーザーごとの情報出し分けのほかコスト削減や情報共有を実現している。一例として、関西外国語大学では年間約900時間の業務・印刷費削減を、SBI証券では契約書照会を含む社内手続きの効率化に成功しており、現場主導の業務改善に貢献している事例が報告されている。

同社では、累計利用者数100万人達成について、多くの企業において「kintone」が社内効率化フェーズから社外DX(取引先・顧客連携)フェーズへと移行しつつある明確な兆候と捉えており、引き続き、「すべての人を非効率な仕事から解放する」というミッションのもと、企業と企業、企業と顧客のあいだにあるコミュニケーションの障壁や非効率な業務を解消し、社会全体の生産性向上に貢献していく方針を示している。《AK》