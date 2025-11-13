*12:25JST ＣＲＩ・ミドルウェア---音声解析リップシンクミドルウェア「CRI LipSync Alive」グローバル市場向けに提供

ＣＲＩ・ミドルウェア＜3698＞は12日、音声解析によりゲームキャラクターなどの唇の動きを生成する音声解析リップシンクミドルウェア「CRI LipSync Alive」の世界向け提供開始を発表した。

「CRI LipSync Alive」は機械学習による音声解析技術と、事前解析ツール向けに独自開発した技術で、多くの言語に対応するリアルで自然なリップシンクアニメーションを生成する。デジタルキャラクターが自然に口を動かし、話すことが当たり前となったゲームやエンタープライズ市場に向け、高機能なリップシンク機能を提供、事業の拡大に貢献する。

昨今、デジタルキャラクターは口や表情を動かして話す事が当たり前となっている。グローバル向けに提供されるゲームタイトルでは、音声や口パターンを言語ごとに作り分ける作品が多数存在している。AIアシスタントの浸透とアバター適応も進んでおり、この技術はエンタープライズ分野でも求められることが予想される。

このような市場環境に向け、同社は高品質かつ自由度の高いリップシンクツールを世界に提供する。3年後には世界のゲーム市場向けに「CRI LipSync Alive」で300ライセンスの提供を、またエンタープライズ市場に向けて、同社の技術導入を目指す。《NH》