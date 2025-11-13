*12:06JST LIFULL---25年9月期は増収・最終利益が黒字転換、期末配当の増配を発表

LIFULL＜2120＞は12日、2025年9月期連結決算＜IFRS＞を発表した。売上収益が前期比6.9%増の281.27億円、営業利益が同26.1%増の38.15億円、税引前利益が同49.3%増の38.05億円、親会社株主の所有者に帰属する当期利益が53.17億円（前期は84.63億円の損失）となった。

HOME'S関連事業の売上収益は255.38億円（前期比6.3％増）、セグメント利益は43.22億円（同61.7％増）となった。これまで継続してきたクライアント・ユーザーへの価値提供の向上と競争力強化に向けて、より一人ひとりに適切な住まい探しを提案し、成約確度の高い送客を行えるよう、AI技術を活用した新機能の開発や、ユーザー体験の向上を目的としたUX・UIの改修、クライアントネットワークの拡大・強化に取り組んだ。国内の移動者数がほぼ横ばいで推移する中、各種施策の効果によりトラフィック・問合せ数等のすべての指標が順調に進捗した。

その他の売上収益は25.96億円（同13.5％増）、セグメント損失は3.61億円（前期は421億円の損失）となった。宿泊施設の運営ノウハウ等を獲得するため、楽天ステイ4物件の信託受益権を取得し、2024年12月からその売上・利益が計上されたことと、LIFULL seniorの収益性改善、地方創生事業の見直し等があった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上収益が前期比5.6%増の297.00億円、営業利益が同21.4%減の30.00億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が同64.3%減の19.00億円を見込んでいる。

同日、2025年9月期の期末配当金を前回予想から3.08円増配の10.41円（記念配当1円を含む）とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は10.41円（前期比9.68円増配）となる。

また、2026年9月期から2028年9月期までに3ヵ年の中期経営計画も発表。

最終年度の2028年9月期に売上収益350億円～400億円。営業利益55億円～60億円、営業利益率15％超の定量目標を掲げ達成を目指す。《NH》