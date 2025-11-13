*00:51JST アクセル---2Qは2ケタ増益、主力のLSI開発販売関連が増益

アクセル＜6730＞は6日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比6.2%減の76.35億円、営業利益は同22.4%増の11.48億円、経常利益は同23.3%増の12.27億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同24.0%増の8.58億円となった。

LSI開発販売関連の売上高は前年同中間期比6.85億円減（同8.6％減）となる72.36億円、セグメント利益は同0.30億円増（同2.0％増）となる15.71億円となった。主力製品であるパチンコ・パチスロ機向けグラフィックスLSIは、前年同中間期に対し3万個減となる26万個の販売、メモリモジュール製品は前年同中間期を下回る販売となった。なお、当中間期末の同セグメントの受注残高は101.35億円となっている。

新規事業関連の売上高は前年同中間期比1.78億円増（同80.6％増）となる3.99億円、セグメント損失は同1.53億円減（前年同中間期は2.62億円の損失）となる1.08億円となった。組み込み機器向け製品に加え、AIやWeb3、ブロックチェーン領域を中心としたスタートアッ プ事業である。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.7%減の137.70億円、営業利益が同4.9%減の13.90億円、経常利益が同4.1%減の14.80億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同7.3%増の10.50億円とする9月22日発表の修正計画を据え置いている。《ST》