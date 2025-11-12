ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～エリアクエスト、タスキHDなどがランクイン

2025年11月12日 14:57

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エリアクエスト、タスキHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月12日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト　　 1552400 　5284.7　 368.2% 0.025%
＜7088＞ フォーラムエンシ　　2984800 　103701.14　 361.53% 0.0748%
＜2564＞ GXSディビ　　　　108961 　98506.093　 340.03% 0.0098%
＜4374＞ ロボペイ　　　　　　115400 　37207.14　 256.48% -0.0227%
＜3070＞ ジェリービー　　　　7312200 　85349.38　 247.06% 0.0107%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　73200 　82347.2　 240.3% 0.1779%
＜7942＞ JSP　　　　　　　355300 　105935.98　 239.43% 0.1131%
＜6820＞ アイコム　　　　　　92600 　45687.4　 230.11% -0.0891%
＜6269＞ 三井海洋　　　　　　6538300 　11279679.78　 229.23% 0.2897%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　12355 　48429.025　 223.94% 0.0027%
＜341A＞ トヨコー　　　　　　431500 　168817.26　 218.13% 0.1252%
＜2625＞ iFTPX年4　　　45063 　64808.498　 217.4% 0.0093%
＜166A＞ タスキHD　　　　　3201500 　442504.08　 195.87% 0.1483%
＜1963＞ 日揮HD　　　　　　6655900 　2443315.15　 195.01% 0.1009%
＜7505＞ 扶桑電通　　　　　　198000 　56286.94　 194.29% -0.1757%
＜5288＞ アジアパイル　　　　1104000 　267004.48　 190.34% 0.133%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　351400 　170685.36　 189.04% -0.1198%
＜5105＞ TOYOTIRE　　4237700 　3262826.04　 187.17% -0.0212%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　25204600 　1083665.04　 185.48% 0.1336%
＜4008＞ 住精化　　　　　　　94800 　101707.1　 184.47% 0.063%
<6235> オプトラン　　　　　867700 　353275.92　 183.46% 0.1608%
<5706> 三井金属　　　　　　6632300 　27291938.3　 176.67% 0.204%
<256A> 飛島HD　　　　　　485600 　239229.34　 174.62% -0.0529%
<8007> 高島　　　　　　　　575000 　121461.04　 166.39% -0.027%
<8551> 北日銀　　　　　　　59900 　70525　 165.44% 0.088%
<5943> ノーリツ　　　　　　357300 　165151.26　 159.95% -0.0692%
<9337> トリドリ　　　　　　138500 　93670.82　 159.67% 0.0631%
<6986> 双葉電　　　　　　　384500 　74273.58　 159.35% 0.0638%
<5142> アキレス　　　　　　86000 　29939.58　 158.3% 0.1083%
<1852> 浅沼組　　　　　　　1577400 　364485.66　 156.52% 0.0682%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

