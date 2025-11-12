*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エリアクエスト、タスキHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月12日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8912＞ エリアクエスト 1552400 5284.7 368.2% 0.025%

＜7088＞ フォーラムエンシ 2984800 103701.14 361.53% 0.0748%

＜2564＞ GXSディビ 108961 98506.093 340.03% 0.0098%

＜4374＞ ロボペイ 115400 37207.14 256.48% -0.0227%

＜3070＞ ジェリービー 7312200 85349.38 247.06% 0.0107%

＜6492＞ 岡野バル 73200 82347.2 240.3% 0.1779%

＜7942＞ JSP 355300 105935.98 239.43% 0.1131%

＜6820＞ アイコム 92600 45687.4 230.11% -0.0891%

＜6269＞ 三井海洋 6538300 11279679.78 229.23% 0.2897%

＜1487＞ 上米債HE 12355 48429.025 223.94% 0.0027%

＜341A＞ トヨコー 431500 168817.26 218.13% 0.1252%

＜2625＞ iFTPX年4 45063 64808.498 217.4% 0.0093%

＜166A＞ タスキHD 3201500 442504.08 195.87% 0.1483%

＜1963＞ 日揮HD 6655900 2443315.15 195.01% 0.1009%

＜7505＞ 扶桑電通 198000 56286.94 194.29% -0.1757%

＜5288＞ アジアパイル 1104000 267004.48 190.34% 0.133%

＜4092＞ 日本化 351400 170685.36 189.04% -0.1198%

＜5105＞ TOYOTIRE 4237700 3262826.04 187.17% -0.0212%

＜3103＞ ユニチカ 25204600 1083665.04 185.48% 0.1336%

＜4008＞ 住精化 94800 101707.1 184.47% 0.063%

<6235> オプトラン 867700 353275.92 183.46% 0.1608%

<5706> 三井金属 6632300 27291938.3 176.67% 0.204%

<256A> 飛島HD 485600 239229.34 174.62% -0.0529%

<8007> 高島 575000 121461.04 166.39% -0.027%

<8551> 北日銀 59900 70525 165.44% 0.088%

<5943> ノーリツ 357300 165151.26 159.95% -0.0692%

<9337> トリドリ 138500 93670.82 159.67% 0.0631%

<6986> 双葉電 384500 74273.58 159.35% 0.0638%

<5142> アキレス 86000 29939.58 158.3% 0.1083%

<1852> 浅沼組 1577400 364485.66 156.52% 0.0682%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》