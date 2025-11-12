関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～エリアクエスト、タスキHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8912＞ エリアクエスト 1552400 5284.7 368.2% 0.025%
＜7088＞ フォーラムエンシ 2984800 103701.14 361.53% 0.0748%
＜2564＞ GXSディビ 108961 98506.093 340.03% 0.0098%
＜4374＞ ロボペイ 115400 37207.14 256.48% -0.0227%
＜3070＞ ジェリービー 7312200 85349.38 247.06% 0.0107%
＜6492＞ 岡野バル 73200 82347.2 240.3% 0.1779%
＜7942＞ JSP 355300 105935.98 239.43% 0.1131%
＜6820＞ アイコム 92600 45687.4 230.11% -0.0891%
＜6269＞ 三井海洋 6538300 11279679.78 229.23% 0.2897%
＜1487＞ 上米債HE 12355 48429.025 223.94% 0.0027%
＜341A＞ トヨコー 431500 168817.26 218.13% 0.1252%
＜2625＞ iFTPX年4 45063 64808.498 217.4% 0.0093%
＜166A＞ タスキHD 3201500 442504.08 195.87% 0.1483%
＜1963＞ 日揮HD 6655900 2443315.15 195.01% 0.1009%
＜7505＞ 扶桑電通 198000 56286.94 194.29% -0.1757%
＜5288＞ アジアパイル 1104000 267004.48 190.34% 0.133%
＜4092＞ 日本化 351400 170685.36 189.04% -0.1198%
＜5105＞ TOYOTIRE 4237700 3262826.04 187.17% -0.0212%
＜3103＞ ユニチカ 25204600 1083665.04 185.48% 0.1336%
＜4008＞ 住精化 94800 101707.1 184.47% 0.063%
<6235> オプトラン 867700 353275.92 183.46% 0.1608%
<5706> 三井金属 6632300 27291938.3 176.67% 0.204%
<256A> 飛島HD 485600 239229.34 174.62% -0.0529%
<8007> 高島 575000 121461.04 166.39% -0.027%
<8551> 北日銀 59900 70525 165.44% 0.088%
<5943> ノーリツ 357300 165151.26 159.95% -0.0692%
<9337> トリドリ 138500 93670.82 159.67% 0.0631%
<6986> 双葉電 384500 74273.58 159.35% 0.0638%
<5142> アキレス 86000 29939.58 158.3% 0.1083%
<1852> 浅沼組 1577400 364485.66 156.52% 0.0682%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
