前日に動いた銘柄 part2 助川電気、光陽社、データセクなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
コーセー＜4922＞ 5059 -997
7-9月期は営業減益幅が拡大へ。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2232 -283
通期業績予想は小幅な修正にとどまり。
Link-U グループ＜4446＞ 784 -99
短期資金の処分売りが引き続き優勢。
関東電化工業＜4047＞ 941 -91
通期業績予想を下方修正している。
日本光電工業＜6849＞ 1591.5 -151
7-9月期は2ケタ営業減益で市場予想下振れ。
NOK＜7240＞ 2612.5 -123
通期営業利益予想は下方修正へ。
イーグル工業＜6486＞ 2656 -116
経営統合するNOKの株価下落に連れ安。
日清食HD＜2897＞ 2694.5 -120
業績下方修正をマイナス視強まる。
フジHD＜4676＞ 3385 -179
7-9月期も営業赤字が継続へ。
東海旅客鉄道＜9022＞ 3960 -168
リニア新幹線のコスト増などあらためて警戒視も。
ショーボンド＜1414＞ 4864 -174
第1四半期業績はコンセンサス下振れ。
ユニ・チャーム＜8113＞ 953.3 -42
10日は決算評価先行も上ヒゲ残し伸び悩み。
アニコムHD＜8715＞ 805 -15
上半期は大幅経常減益決算に。
札幌臨床検査センター＜9776＞ 1733 +300
株式非公開化、1965円へのサヤ寄せ続く。
助川電気＜7711＞ 6620 +1000
経産省では原発・送配電に公的融資と伝わり。
光陽社＜7946＞ 2552 +407
7-9月期は大幅な経常増益に。
堀田丸正＜8105＞ 774 +100
業績下方修正も悪材料出尽くし感優勢に。
トレードワークス＜3997＞ 501 +57
第3四半期決算評価の動きが続く。
理経＜8226＞ 473 -69
上半期上振れ着地も通期予想は据え置き。
ミクニ＜7247＞ 355 -38
7-9月期は2ケタの経常減益に。
ホープ<6195> 198 +3
26年3月期上期業績見込みを上方修正。
網屋<4258> 3940 +5
25年12月期利益と配当予想を上方修正。株主優待制度の変更も発表。
アイリッジ<3917> 477 -29
上期営業損益が1.27億円の赤字。
第1四半期の0.69億円の赤字から赤字幅拡大。
Welby<4438> 440 +80
10日ストップ高の買い人気継続。
ニューラルG<4056> 506 -69
通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が15.0％にとどまる。
クリアル<2998> 953 +65
6日安値で底打ち感意識.
ZETA<6031> 308 -30
第3四半期（25年7-9月）の営業損益が0.52億円の赤字。
データセク<3905> 2702 +318
10日から75日線に絡み始め先高期待高まる。
シーユーシー<9158> 985 -15
通期予想の営業利益に対する上期進捗率が31.1％にとどまる。
レナサイエンス<4889> 1999 +81
米ノースウエスタン大学と東北大学との共同研究に創薬シーズである
プラスミノーゲンアクチベーターインヒビターが含まれていると発表。
上値は限定的。《CS》
