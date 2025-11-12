*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 助川電気、光陽社、データセクなど

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

コーセー＜4922＞ 5059 -997

7-9月期は営業減益幅が拡大へ。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2232 -283

通期業績予想は小幅な修正にとどまり。

Link-U グループ＜4446＞ 784 -99

短期資金の処分売りが引き続き優勢。

関東電化工業＜4047＞ 941 -91

通期業績予想を下方修正している。

日本光電工業＜6849＞ 1591.5 -151

7-9月期は2ケタ営業減益で市場予想下振れ。

NOK＜7240＞ 2612.5 -123

通期営業利益予想は下方修正へ。

イーグル工業＜6486＞ 2656 -116

経営統合するNOKの株価下落に連れ安。

日清食HD＜2897＞ 2694.5 -120

業績下方修正をマイナス視強まる。

フジHD＜4676＞ 3385 -179

7-9月期も営業赤字が継続へ。

東海旅客鉄道＜9022＞ 3960 -168

リニア新幹線のコスト増などあらためて警戒視も。

ショーボンド＜1414＞ 4864 -174

第1四半期業績はコンセンサス下振れ。

ユニ・チャーム＜8113＞ 953.3 -42

10日は決算評価先行も上ヒゲ残し伸び悩み。

アニコムHD＜8715＞ 805 -15

上半期は大幅経常減益決算に。

札幌臨床検査センター＜9776＞ 1733 +300

株式非公開化、1965円へのサヤ寄せ続く。

助川電気＜7711＞ 6620 +1000

経産省では原発・送配電に公的融資と伝わり。

光陽社＜7946＞ 2552 +407

7-9月期は大幅な経常増益に。

堀田丸正＜8105＞ 774 +100

業績下方修正も悪材料出尽くし感優勢に。

トレードワークス＜3997＞ 501 +57

第3四半期決算評価の動きが続く。

理経＜8226＞ 473 -69

上半期上振れ着地も通期予想は据え置き。

ミクニ＜7247＞ 355 -38

7-9月期は2ケタの経常減益に。

ホープ<6195> 198 +3

26年3月期上期業績見込みを上方修正。

網屋<4258> 3940 +5

25年12月期利益と配当予想を上方修正。株主優待制度の変更も発表。

アイリッジ<3917> 477 -29

上期営業損益が1.27億円の赤字。

第1四半期の0.69億円の赤字から赤字幅拡大。

Welby<4438> 440 +80

10日ストップ高の買い人気継続。

ニューラルG<4056> 506 -69

通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が15.0％にとどまる。

クリアル<2998> 953 +65

6日安値で底打ち感意識.

ZETA<6031> 308 -30

第3四半期（25年7-9月）の営業損益が0.52億円の赤字。

データセク<3905> 2702 +318

10日から75日線に絡み始め先高期待高まる。

シーユーシー<9158> 985 -15

通期予想の営業利益に対する上期進捗率が31.1％にとどまる。

レナサイエンス<4889> 1999 +81

米ノースウエスタン大学と東北大学との共同研究に創薬シーズである

プラスミノーゲンアクチベーターインヒビターが含まれていると発表。

上値は限定的。《CS》