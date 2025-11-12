関連記事
前日に動いた銘柄 part1 セントケアHD、フォーラムエンジニア、ブラザー工業など
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
ソニーG＜6758＞ 4520 +236
26年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。
鹿島＜1812＞ 5664 +461
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
Mimaki＜6638＞ 1531 -103
26年3月期業績予想を下方修正。
大成建＜1801＞ 12155 +485
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
おきなわFG＜7350＞ 4250 +260
26年3月期利益と配当予想を上方修正。
ヨコオ＜6800＞ 1971 +167
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
セントケアHD＜2374＞ 1120 +150
MBOを実施でTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。
フォーラムエンジニア＜7088＞ 1590 +300
KKRによるTOB価格1710円にサヤ寄せ。
ユニチカ＜3103＞ 247 +50
上半期大幅増益決算を評価。
アイスタイル＜3660＞ 508 +60
第1四半期大幅増益で社内計画も上振れ。
ブラザー工業＜6448＞ 2988 +342.5
7-9月期収益急回復で通期予想を上方修正。
山一電機＜6941＞ 6020 +500
決算評価による上値追いが継続。
日東紡績＜3110＞ 12260 +980
決算発表後は上値追いが続く。
イノテック＜9880＞ 1949 +135
大規模自社株買いをポジティブ視へ。
キオクシアHD＜285A＞ 13195 -125
米サンディスクが連日の急騰で。
GMOインターネット＜4784＞ 825 +43
底値到達感からの自律反発。
ニデック＜6594＞ 2191 +118
10月に空けた窓埋めの動き強まる。
古河電気工業＜5801＞ 9547 +91
10日は決算発表後に大幅安も見直し進む。
日本製鋼所＜5631＞ 9316 +444
7-9月期営業増益率は一段と拡大。
富士通＜6702＞ 4265 +196
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
ミガロHD<5535> 469 +22
底打ち感から緩やかなリバウンドに。
アンビス<7071> 463 +24
決算ネガティブ視の動きにも一巡感。
シャープ<6753> 879.6 +31.2
通期業績予想は再度の上方修正に。
京浜急行電鉄<9006> 1563.5 +82
純利益予想上方修正で増配も。
タムラ製作所<6768> 630 +34
引き続き上方修正ポジティブ視の動き。
ディー・エヌ・エー<2432> 2674.5 +66.5
7-9月期も高水準の利益成長が続く。
中外製薬<4519> 7521 +283
肥満症治療薬の早期発売期待が続く。
マルハニチロ<1333> 3647 +132
株主優待導入など材料視。
ANA<9202> 3020 +141.5
自社株買いの実施をポジティブ視。
住友ファーマ<4506> 2102.5 +111.5
スピード調整一巡感で押し目買い優勢。
三菱瓦斯化学<4182> 2457 -500
減損計上や通期営業益下方修正を嫌気。《CS》
