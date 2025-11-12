*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 セントケアHD、フォーラムエンジニア、ブラザー工業など

銘柄名<コード>11日終値⇒前日比

ソニーG＜6758＞ 4520 +236

26年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。

鹿島＜1812＞ 5664 +461

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

Mimaki＜6638＞ 1531 -103

26年3月期業績予想を下方修正。

大成建＜1801＞ 12155 +485

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

おきなわFG＜7350＞ 4250 +260

26年3月期利益と配当予想を上方修正。

ヨコオ＜6800＞ 1971 +167

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

セントケアHD＜2374＞ 1120 +150

MBOを実施でTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。

フォーラムエンジニア＜7088＞ 1590 +300

KKRによるTOB価格1710円にサヤ寄せ。

ユニチカ＜3103＞ 247 +50

上半期大幅増益決算を評価。

アイスタイル＜3660＞ 508 +60

第1四半期大幅増益で社内計画も上振れ。

ブラザー工業＜6448＞ 2988 +342.5

7-9月期収益急回復で通期予想を上方修正。

山一電機＜6941＞ 6020 +500

決算評価による上値追いが継続。

日東紡績＜3110＞ 12260 +980

決算発表後は上値追いが続く。

イノテック＜9880＞ 1949 +135

大規模自社株買いをポジティブ視へ。

キオクシアHD＜285A＞ 13195 -125

米サンディスクが連日の急騰で。

GMOインターネット＜4784＞ 825 +43

底値到達感からの自律反発。

ニデック＜6594＞ 2191 +118

10月に空けた窓埋めの動き強まる。

古河電気工業＜5801＞ 9547 +91

10日は決算発表後に大幅安も見直し進む。

日本製鋼所＜5631＞ 9316 +444

7-9月期営業増益率は一段と拡大。

富士通＜6702＞ 4265 +196

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

ミガロHD<5535> 469 +22

底打ち感から緩やかなリバウンドに。

アンビス<7071> 463 +24

決算ネガティブ視の動きにも一巡感。

シャープ<6753> 879.6 +31.2

通期業績予想は再度の上方修正に。

京浜急行電鉄<9006> 1563.5 +82

純利益予想上方修正で増配も。

タムラ製作所<6768> 630 +34

引き続き上方修正ポジティブ視の動き。

ディー・エヌ・エー<2432> 2674.5 +66.5

7-9月期も高水準の利益成長が続く。

中外製薬<4519> 7521 +283

肥満症治療薬の早期発売期待が続く。

マルハニチロ<1333> 3647 +132

株主優待導入など材料視。

ANA<9202> 3020 +141.5

自社株買いの実施をポジティブ視。

住友ファーマ<4506> 2102.5 +111.5

スピード調整一巡感で押し目買い優勢。

三菱瓦斯化学<4182> 2457 -500

減損計上や通期営業益下方修正を嫌気。《CS》