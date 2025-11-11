*20:06JST ミガロホールディングス---セゾンリアルティの「シーズンフラッツ渡辺通」に「FreeiD」を導入

ミガロホールディングス＜5535＞は22日、子会社であるDXYZが、セゾンリアルティの分譲マンション「シーズンフラッツ渡辺通」に、顔認証 ID プラットフォーム「FreeiD」を導入する契約を締結したと発表した。

セゾンリアルティが展開している「シーズンフラッツ」は、首都圏及び主要都市(仙台、名古屋、大阪、福岡)の中心部でホテルライクな共用部デザインや、上質で機能性を備えた心地よい住空間を提供する都市型賃貸レジデンスブランドで、「シーズンフラッツ渡辺通」は、福岡県福岡市に位置する13階建て新築賃貸物件である。今回、本物件のエントランス・通用口にDXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を導入している。両手が塞がっていても出入りのできる利便性を提供するとともに、最先端の顔認証技術で高いセキュリティを両立させ、多様化する顧客のニーズに応えていく。《AK》