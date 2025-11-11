*20:04JST ミガロホールディングス---いい夫婦の日記念「ふたりで考える資産形成」応援キャンペーンを開催

ミガロホールディングス＜5535＞は4日、子会社であるプロパティエージェントが、11月22日の「いい夫婦の日」に合わせて、「ふたりで考える資産形成」応援キャンペーンを実施すると発表した。

同キャンペーンは、夫婦やカップルが将来の資産形成について話し合うきっかけを提供することを目的としている。

キャンペーンの企画にあたり、全国の既婚者534名を対象に「資産形成と夫婦の関係」に関するインターネット調査を2025年9月30日から2025年10月7日にかけて実施した。その結果、将来の生活やお金に不安を感じている夫婦が約9割に上る一方で、日頃から資産形成について話し合っている夫婦ほど関係が良好であることが明らかになった。

プロパティエージェントは、調査結果をもとに、夫婦が前向きにお金の話を始めるためのきっかけを提供し、資産形成を通じて夫婦が未来を共有できるよう、今後も情報発信を進めていくとしている。《AK》