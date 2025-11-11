*20:01JST ミガロホールディングス---「FreeiD」、MIZUNOホームが今後供給する全マンションに標準採用

ミガロホールディングス＜5535＞は29日、子会社であるDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」が、MIZUNOホームにより標準採用され、今後供給するすべてのマンションに導入されることを発表した。

「FreeiDマンション」ソリューションは、「顔ダケで、暮らす。」をコンセプトに、エントランス、エレベーターなどの共用部から専有部まで、鍵を使わずに生活できる「オール顔認証マンション」を実現する仕組みである。MIZUNOホームは、セキュリティ向上と暮らしの利便性に加え、管理業務の大幅な削減効果を見込める点を評価し、導入を決定した。

MIZUNOホームは、「Ceresドーム前」（2025年1月竣工）を皮切りに、「Ceres Daimon」（2026年1月竣工予定）および「Ceres中村公園前」（2026年2月竣工予定）への「FreeiD」導入も決定しており、「Ceresドーム前」はMIZUNOホーム初の「オール顔認証マンション」となる。また、「Ceresドーム前」および「Ceres Daimon」では、共用部だけでなく一部専有部にも「FreeiD」が導入される。《AK》