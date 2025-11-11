*12:45JST ミロク情報サービス---「BizForecast AWARD 2025」にて3年連続「セールスパートナー賞」を受賞

ミロク情報サービス＜9928＞は10日、プライマルが主催する「BizForecast AWARD 2025」において、3年連続で「セールスパートナー賞」を受賞したと発表した。

本賞は、BizForecast製品の黎明期から販売拡大に継続的に貢献してきたことに加え、2025年度（1月～9月）には連結会計・予算管理・人事評価など多様な業務効率化ニーズに対応するツールとして同製品を提案・販売し、販売数が例年比で倍増するなど顕著な成果を上げた点が評価された。

同社は、自社開発のERP製品である「Galileopt DX」「MJSLINK DX」と「BizForecast」のデータ連携による経営課題解決の提案を行っており、2025年度は独自の営業施策や展示会企画の推進により販売実績を伸ばしたことが、今回の受賞につながった。《AK》