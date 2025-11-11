関連記事
澁澤倉庫 通期連結業績予想の修正および配当予想の修正（増配）
澁澤倉庫＜9304＞は7日、2025年8月7日に公表した2026年3月期の連結業績予想および期末配当予想の修正を発表した。
売上高は前回予想比1.3％（10.00億円）増の800.00億円。営業利益は前回予想据置の42.00億円。経常利益は前回予想据置の51.00億円。親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想比7.8％（4.00億円）増の55.00億円。1株当たり連結当期純利益は8.48円増の97.06円。
通期連結業績予想については、物流事業において陸上運送業務が好調に推移していることや、前期に稼働を開始した新設拠点の通期寄与により、営業収益は前回予想を上回る見込み。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、「澁澤倉庫グループ中期経営計画2026」で掲げた政策保有株式の縮減方針に基づき、保有する投資有価証券の一部について、年間の売却予定額を第2四半期（中間期）に前倒しで実施し、今後も計画を加速させることを踏まえ、前回発表の連結業績予想を修正した。
同社は同日公表の2026年3月期第2四半期（中間期）連結業績および2026年3月期通期連結業績予想と今後の事業展開等を勘案し、期末配当予想を上方修正した。この結果、1株当たり配当金は前回予想比1.50円増の24.00円となった。
なお、同社は2025年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、「1株当たり当期純利益」および「1株当たり配当金」は、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定している。《AK》
