Lib Work---3Dプリンタ―住宅の来場予約・資料請求などの反響数が1,000件突破

Lib Work＜1431＞は7日、3Dプリンター住宅「Lib Earth House model B」について、発表以降の来場予約や資料請求などの反響件数が累計1,000件を突破したと発表した。

今回の発表を契機に、アジアを中心に世界各国からの問い合わせが急増しており、国内のみならずグローバルに注目を集めているほか、パートナー企業としての提携希望も急増。これらの反響は、同社が目指す「世界初のＡＩによるフルオート住宅建設」への期待の表れであり、３Ｄプリンター住宅の社会的意義や市場ポテンシャルの高さを裏付けるものと考えているとのこと。

同住宅は、土を主原料としセメントを一切使用していない環境配慮型住宅であり、廃材削減や二酸化炭素排出抑制に寄与する。従来の工法では困難な有機的な曲線を取り入れた設計が可能で、意匠性にも優れる点が特長である。また、建設プロセスの短期化や省人化によるコスト削減、壁内の温湿度をリアルタイムで監視できるシステムによる劣化防止と長寿命化、さらにスマートIoT設備の標準装備により、快適性と利便性の両立を実現している。加えて、テスラの蓄電池と太陽光発電を組み合わせたオフグリッドシステムにより、自給自足も可能としている。

同社は今後も「未来の家をつくる」をテーマに、環境負荷低減と快適性を両立した住宅開発を推進し、SDGsの複数目標の実現にも貢献していく。