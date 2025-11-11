*10:29JST ジーニー---カスタマーデータプラットフォーム「GENIEE CDP」にAI Data Hub機能を追加し提供開始

ジーニー＜6562＞は28日、AI搭載の次世代型カスタマーデータプラットフォーム「GENIEE CDP」において、新機能「AI Data Hub」の提供を開始したと発表した。

「AI Data Hub」は、企業が保有する多様なデータをAI活用に最適化し、検索・分析・活用を効率化する機能群である。具体的には、自社が保有する文書、PDF、Excel、画像などの非構造化データをAIが理解しやすい形式に変換・整理する「AI Readyデータセット機能」、異なるシステムのデータを生成AI向けに最適化して抽出・分割・埋め込みを生成する「RAG Ready ETL機能」、自然言語での質問に対して自社データから意味的類似性に基づく検索を行いAI応答を生成する「RAG技術による情報検索」機能が提供される。

これにより、社内マニュアル、契約書、技術ドキュメント、顧客対応記録など、あらゆる業務領域で信頼性の高いAI応答を実現し、業務効率化や意思決定の迅速化を図る。

同社は今後、主要なデータ管理システムや業務アプリケーションとの連携を強化し、多言語・業種特化対応を拡充することで、企業におけるAI活用の実用化を加速する。《AK》