システムズ・デザイン　2Qは増収・2ケタ増益、システム開発事業とアウトソーシング事業がいずれも2ケタ増益

*15:28JST

システムズ・デザイン＜3766＞は7日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.9%増の49.28億円、営業利益が同48.6%増の1.98億円、経常利益が同44.9%増の2.10億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同64.2%増の1.31億円となった。

システム開発事業の売上高は28.52億円（前年同期比14.0％増）、営業利益は1.64億円（前年同期比46.2％増）となった。昨年受注した大規模案件の継続や既存取引先からの請負案件の増加に加え、子会社の業績も順調に推移した。さらに、本社移転費用の減少もあったことから、売上、利益共に増加した。

アウトソーシング事業の売上高は20.76億円（前年同期比1.6％減）、営業利益は0.33億円（前年同期比62.3％増）となった。子会社業績が低調に推移したため、売上は減少したが、業務効率化や本社移転費用の減少があったため、利益は増加した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比4.7%増の100.58億円、営業利益が同25.9%増の5.72億円、経常利益が同23.1%増の5.88億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同26.3%増の3.75億円とする期初計画を据え置いている。《AK》