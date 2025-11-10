*15:24JST 三井松島ホールディングス---剰余金の配当（中間配当）および配当予想の修正（増配）

三井松島ホールディングス＜1518＞は7日、2025年9月30日を基準日とする中間配当を行うことを決定し、併せて2026年3月期の期末および年間配当予想を修正したと発表した。

中間配当の内容は、基準日を2025年9月30日とし、1株当たりの配当金を115円に決定。これにより配当金の総額は9.20億円となる。効力発生日は2025年12月5日であり、配当原資は利益剰余金を充当する。2025年3月期の実績は、2024年9月30日を基準日とした1株当たり50円、配当金総額は5.87億円であった。

また、配当予想の修正では、2026年3月期の1株当たり配当金を年間で64円とし、2025年5月13日に公表した前回予想の46円から18円の増配とした。2025年10月1日に1株につき5株の株式分割を実施しており、株式分割前換算では年間320円となり、前回予想の230円から90円の増加となる。内訳としては、第2四半期末に23円（株式分割前換算115円）、期末に41円（同205円）を予定している。2025年3月期の実績は第2四半期末に10円、期末に16円で、年間では26円（同130円）であった。《AK》