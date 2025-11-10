*14:58JST TDCソフト---2Qは増収・2ケタ増益、全事業部門が増収を果たす

TDCソフト＜4687＞は7日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.3%増の233.43億円、営業利益が同10.2%増の26.47億円、経常利益が同12.9%増の27.56億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同20.1%増の19.84億円となった。

ITコンサルティング&サービスの売上高は前年同期比18.3％増収の41.40億円となった。ITサービス管理や金融機関、製造業向けのクラウドマネージドサービス関連のSaaSソリューションサービス案件が堅調に推移した。

金融ITソリューションの売上高は前年同期比3.0％増収の98.14億円となった。銀行及び保険関連のシステム開発案件等が堅調に推移した。

公共法人ITソリューションの売上高は前年同期比10.6％増収の63.84億円となった。鉄鋼業、官公庁向けの開発案件等が堅調に推移している。

プラットフォームソリューションの売上高は前年同期比17.8％増収の30.04億円となった。銀行や保険、運輸事業者向けクラウド関連のインフラ構築案件が堅調に推移した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比8.1%増の480.00億円、営業利益が同6.9%増の51.00億円、経常利益が同6.6%増の52.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同2.5%増の35.20億円とする期初計画を据え置いている。《AK》