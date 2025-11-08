*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 BASE、サンバイオ、木徳神糧など

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

トーカロ＜3433＞ 2021 -272

7-9月期は小幅ながらも営業減益に。

ピジョン＜7956＞ 1600.5 -195

第3四半期決算受けて6日は買い先行となったものの。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 16310 -1590

業績上方修正で6日は後場一段高となっていたが。

イビデン＜4062＞ 12820 -1035

米ハイテク株安で半導体関連が軟調。

Link-U グループ＜4446＞ 900 -77

25日線割れ後は手仕舞い売り優勢。

KADOKAWA＜9468＞ 3041 -301

通期業績予想は大幅に下方修正。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 21700 -1600

決算受けた英アームの伸び悩みなどもマイナス視。

F＆LC＜3563＞ 8018 +307

今期2ケタ増益ガイダンスも市場予想を下振れ。

リョービ＜5851＞ 2578 -251

第3四半期決算のコンセンサス下振れで。

タムロン＜7740＞ 1022 -85

7-9月期も大幅減益基調が継続。

日本マイクロニクス＜6871＞ 8430 -480

半導体関連株安に連れ安へ。

アドバンテスト＜6857＞ 19960 -1170

6日の米ハイテク株安の流れが波及へ。

ダイヘン＜6622＞ 9730 -660

決算サプライズ限定的で利食い売り優勢に。

ダブル・スコープ＜6619＞ 230 -17

新株予約権の発行をマイナス視。

IHI＜7013＞ 3065 -120

上半期は2ケタの営業減益決算に。

ダイワボHD＜3107＞ 2780 -132

業績上方修正も出尽くし感が先行。

ホリイフード＜3077＞ 605 +88

株主優待制度の新設を引き続き材料視。

サイオス＜3744＞ 555 +67

業績上方修正や株主優待制度導入で。

ヘリオステクノ＜6927＞ 965 +79

業績・配当予想を上方修正。

エフオン＜9514＞ 339 -69

第1四半期最終大幅減益で。

木徳神糧<2700> 4220 -700

業績上方修正もコンセンサスには届かず。

内海造船<7018> 15250 -2230

上半期大幅増益決算も出尽くし感が先行。

PEGASUS<6262> 844 -104

1000円大台乗せで目先の達成感も。

DELTA－P<4598> 497 +80

DFP-10917関連のパイプラインの進捗状況を発表。

エーアイ<4388> 476 +1

26年3月期経常利益と純利益予想を上方修正。

note<5243> 1527 -73

韓国NAVER社と資本業務提携すると発表し6日ストップ高。

7日は反動安。

ケイファーマ<4896> 673 +48

アルフレッサと業務提携。第三者割当による

無担保転換社債型新株予約権付社債も発行。

デコルテHD<7372> 365 -80

25年9月期営業利益34.3％増。

第3四半期累計の60.3％増から増益率縮小。

BASE<4477> 363 +39

25年12月期業績予想を上方修正。初配実施も発表。

サイバー・バズ<7069> 816 -98

25年9月期業績見込みを上方修正し6日ストップ高。7日は売り先行。

コラボス<3908> 309 -3

26年3月期業績予想を上方修正。配当方針の変更と初配実施も発表、

上値は重い。

サンバイオ<4592> 2473 -261

海外募集による新株式発行を発表。

オンコリス<4588> 851 +32

腫瘍溶解ウイルスOBP-301の希少疾病用再生医療等製品指定の可否が

薬事審議会部会で審議。《CS》