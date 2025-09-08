*14:02JST ベルトラ---ドバイ高級不動産の見学オンラインツアーを販売開始

ベルトラ＜7048＞は5日、ドバイのラグジュアリー不動産を自宅からリアルタイムで見学できる「ドバイ不動産オンラインツアー」の販売を開始したと発表した。現地体験型アクティビティ専門予約サイト「ベルトラ」を通じて提供され、現地からの生中継で、ドバイの高級物件を日本語ガイドが案内する内容となっている。

このツアーでは、ドバイの大手不動産開発会社エマール・プロパティーズが推薦する最新物件を紹介。実際に紹介される予定の物件には、2029年9月完成予定の「MONTIVA BY VIDA」モデルルームなどがある。視聴者は自宅にいながら、海外ドラマに登場するようなペントハウスや開発エリアをリアルタイムで見学可能となっている。

ツアーは月曜から土曜まで毎日開催され、所要時間は1時間。物件の詳細だけでなく、投資や移住を検討している参加者はその場で日本語での質問や相談もでき、購入の流れや次のステップについて案内を受けることができる。

ドバイはブルジュ・ハリファやパーム・ジュメイラといったランドマークを有し、世界の富裕層が集まる都市として注目されている。アペックスキャピタルによる2024年の調査では、同地の平均平米単価が年間7％以上上昇するなど、投資先としても魅力が高まっており、今回のオンラインツアーはこうした関心に応える新しい取り組みとなる。《NH》