*10:37JST 米国株式市場は続伸、ハイテクや利下げ期待が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（19日）

DEC19

Ｏ 49445（ドル建て）

Ｈ 50585

Ｌ 49430

Ｃ 50455 大証比+895（イブニング比+125）

Vol 3454



DEC19

Ｏ 49295（円建て）

Ｈ 50455

Ｌ 49285

Ｃ 50320 大証比+760（イブニング比-10）

Vol 18898

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（19日）

ADR市場では、対東証比較（ドル157.76円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自<7

203>、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 219.38 3.20 3461

37

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.74 0.15 2484 34.5

8035 (TOELY) 東京エレク 102.90 4.40 32467 12

67

6758 (SONY.N) ソニー 25.41 -0.50 4009

15

9432 (NTTYY) NTT 24.88 -0.25 157 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.01 -0.31 3630

13

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.04 0.58 5055 1

44

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.12 -0.08 56983 6

33

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.25 2.74 17432 31

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.32 -0.09 4834

46

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 120.65 0.09 9517 1

24

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.28 0.24 5069 49

8031 (MITSY) 三井物産 580.65 5.20 4580

48

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8677 -172

4568 (DSNKY) 第一三共 21.15 -0.41 3337

37

9433 (KDDIY) KDDI 17.21 -0.17 2715 5.5

7974 (NTDOY) 任天堂 17.01 -0.58 10734

84

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.17 0.28 6022 68

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.12 0.11 1584

27

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.35 -0.18 5790

16

6902 (DNZOY) デンソー 13.70 0.08 2161 2

1.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.49 -0.01 8358

67

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.27 -0.05 2882 1

7.5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.32 0.06 5770 144

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.70 0.06 20036 4

51

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.92 0.09 4708 1

04

7741 (HOCPY) HOYA 152.58 -0.35 24071 246

6503 (MIELY) 三菱電機 58.82 0.31 4640

44

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.28 0.13 3244

43

7751 (CAJPY) キヤノン 29.82 -0.21 4704

50

6273 (SMCAY) SMC 17.05 -0.34 53796 646

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.69 1.69 2317 2

71

6146 (DSCSY) ディスコ 29.00 0.20 45750 10

30

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.09 -0.26 2223 1.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.78 0.52 5487

90

6702 (FJTSY) 富士通 27.53 0.43 4343

36

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 107.96 -3.64 17032 -6

93

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.90 -0.16 7225

41

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.00 1619

13

8002 (MARUY) 丸紅 27.87 -245.85 440 -39

04

6723 (RNECY) ルネサス 6.56 0.05 2071 3

3.5

6954 (FANUY) ファナック 18.42 0.07 5812 1

05

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.09 0.03 3800 49

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.10 1793 1

1.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.89 -0.09 5031

70

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.70 -0.17 3376

15

6594 (NJDCY) 日本電産 3.01 -0.15 1899 -

99

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.00 1.60 19720 5

25

4543 (TRUMY) テルモ 14.93 -0.08 2355 1

5.5

8591 (IX.N) オリックス 28.85 -0.07 4551

87

（時価総額上位50位、1ドル157.76円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1183 100 9.23

8035 (TOELY) 東京エレク 102.90 32467 1267 4.0

6

8604 (NMR.N) 野村HD 8.24 1300 38 3.01

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.04 5055 144 2.9

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（19日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1925 -176 -8.3

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.01 1899 -99 -4.9

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 107.96 17032 -693 -3.9

1

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1412 -45.5 -3.1

2



「米国株式市場概況」（19日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48134.89 前日比：183.04

始値：47974.82 高値：48289.63 安値：47974.82

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23307.62 前日比：301.26

始値：23121.90 高値：23307.91 安値：23106.19

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6834.50 前日比：59.74

始値：6792.62 高値：6840.02 安値：6792.62

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.826％ 米10年国債 4.148％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は183.04ドル高の48134.89ドル、ナスダックは301.2

6ポイント高の23307.62で取引を終了した。

追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援した

ほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株

価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・

ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩ん

だものの、終日堅調に推移し、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇し

た一方、耐久消費財・アパレルが下落した。

クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を

上回ったほか、26年、27年の強い予約状況を明らかにし、上昇。スポーツ賭けプラ

ットフォームを供給するドラフトキングス（DKNG）は予測マーケット参入発表で、

上昇。人工知能（AI）クラウドサービスのコアウィーブ（CRWV）はエネルギ―省の

化学機関とテクノロジー企業の連携による化学・エネルギー分野のイノベーション

加速を目指した「ジェネシス・ミッション」に参画すると発表し、上昇。ソフトウ

エアメーカーのオラクル（ORCL）はTikTok（ティックトック）の国内事業で15％の

権益保有すると報じられ、上昇した。

半導体のエヌビディア（NVDA）はAIチップ、H200の中国への輸出を開始する可能性

が期待され、上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、トラン

プ大統領が医療保険コスト引き下げを要請したため、下落。フライドポテトなどの

調理済みポテト製品販売のラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は第2四半期

決算で、事業立て直しが奏功し利益が予想を上回ったが、見通しで製造コスト上昇

や値下げが収益を圧迫すると警告し、売られた。住宅建設会社のKBホームズ（KBH）

は第4四半期決算の内容や見通しが弱く、下落。

次期FRB議長の最有力候補となっているハセットNEC委員長は「FRBに多くの利下げ余

地がある」との考えを示した。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》