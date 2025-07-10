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7/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:55JST 7/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（39821.28、+132.47）
・NYダウは上昇（44458.30、+217.54）
・ナスダック総合指数は上昇（20611.34、+192.88）
・SOX指数は上昇（5665.99、+24.78）
・シカゴ日経225先物は上昇（39925、+125）
・VIX指数は低下（15.94、-0.87）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（68.38、+0.05）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（146.20-30）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月国内企業物価指数
・対外・対内証券投資(先週)
・6月東京オフィス空室率
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・7月地域経済報告(さくらリポート)(日本銀行)
・日銀支店長会議
・韓国中央銀行が政策金利発表
・ウクライナ復興会議(11日まで)
・米国サンフランシスコ連銀総裁が講演
・米国セントルイス連銀総裁が講演《ST》
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