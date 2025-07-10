*08:55JST 7/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（39821.28、+132.47）

・NYダウは上昇（44458.30、+217.54）

・ナスダック総合指数は上昇（20611.34、+192.88）

・SOX指数は上昇（5665.99、+24.78）

・シカゴ日経225先物は上昇（39925、+125）

・VIX指数は低下（15.94、-0.87）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（68.38、+0.05）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（146.20-30）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月国内企業物価指数

・対外・対内証券投資(先週)

・6月東京オフィス空室率

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・6月ブラジルIBGEインフレ率IPCA

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・7月地域経済報告(さくらリポート)(日本銀行)

・日銀支店長会議

・韓国中央銀行が政策金利発表

・ウクライナ復興会議(11日まで)

・米国サンフランシスコ連銀総裁が講演

・米国セントルイス連銀総裁が講演《ST》