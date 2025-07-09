*12:16JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利にらみ

9日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、146円53銭から147円18銭まで上値を伸ばした。米高関税政策を見極める展開で、不透明感から積極的なドル買いは入りづらい。ただ、米10年債利回りは低下後にやや持ち直しドル売りは後退。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円53銭から147円18銭、ユーロ・円は171円81銭から172円27銭、ユーロ・ドルは1.1704ドルから1.1729ドル。

【金融政策】

・NZ準備銀行：政策金利を3.25％に据え置き（予想：3.25％に据え置き）

【要人発言】

・NZ準備銀行（RBNZ）声明

「中期的なインフレ圧力が予想通り緩和し続ければ、さらに政策金利を引き下げ」

「当面は食料品や管理価格の上昇でインフレ率が高まる見込み」

「2026年初めには目標バンドの中間点に戻ると予想」

・ハウザー豪準備銀行副総裁

「関税の影響はまだ初期段階、センチメントは大幅に悪化していない」

【経済指標】

・日・6月マネーストックM3：前年比+0.4％（5月：+0.2％）

・中国・6月消費者物価指数：前年比+0.1％（予想：-0.1％、5月：-0.1％）

・中国・6月生産者物価指数：前年比-3.6％（予想：-3.2％、5月：-3.3％）《TY》