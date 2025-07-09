*08:27JST 7/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（39688.81、+101.13）

・ナスダック総合指数は上昇（20418.46、+5.94）

・SOX指数は上昇（5641.22、+100.01）

・シカゴ日経225先物は上昇（39985、+165）

・VIX指数は低下（16.81、-0.98）

・米原油先物相場は上昇（68.33、+0.40）

・為替相場は円安・ドル高（146.50-60）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（44240.76、-165.60）

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月マネーストック

・6月中国消費者物価指数

・6月中国生産者物価指数

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・6月工作機械受注

・5月米国卸売在庫

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月17-18日会合分)

・6月中国資金調達総額(15日までに)

・6月中国マネーサプライ(15日までに)

・6月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《ST》