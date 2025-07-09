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7/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 7/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（39688.81、+101.13）
・ナスダック総合指数は上昇（20418.46、+5.94）
・SOX指数は上昇（5641.22、+100.01）
・シカゴ日経225先物は上昇（39985、+165）
・VIX指数は低下（16.81、-0.98）
・米原油先物相場は上昇（68.33、+0.40）
・為替相場は円安・ドル高（146.50-60）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（44240.76、-165.60）
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月マネーストック
・6月中国消費者物価指数
・6月中国生産者物価指数
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・6月工作機械受注
・5月米国卸売在庫
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(6月17-18日会合分)
・6月中国資金調達総額(15日までに)
・6月中国マネーサプライ(15日までに)
・6月中国元建て新規貸出残高(15日までに)《ST》
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