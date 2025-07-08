*08:34JST 7/8

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物相場は上昇（67.93、+0.93）

・為替相場は円安・ドル高（146.00-10）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・トランプ大統領、日本と韓国に対し25％関税

・日経平均株価は下落（39587.68、-223.20）

・NYダウは下落（44406.36、-422.17）

・ナスダック総合指数は下落（20412.52、-188.58）

・SOX指数は下落（5541.20、-105.92）

・シカゴ日経225先物は下落（39460、-80）

・VIX指数は上昇（17.79、+0.31）

・米長期金利は上昇

留意事項

・5月国際収支(経常収支)

・6月貸出動向 銀行計

・6月銀行貸出動向(含信金前年比)

・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表

・6月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)

・6月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・5月ブラジル小売売上高

・6月米国ニューヨーク連銀がインフレ期待発表

・5月米国消費者信用残高

・東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議(11日まで)

・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》