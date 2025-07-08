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7/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 7/8
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物相場は上昇（67.93、+0.93）
・為替相場は円安・ドル高（146.00-10）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・トランプ大統領、日本と韓国に対し25％関税
・日経平均株価は下落（39587.68、-223.20）
・NYダウは下落（44406.36、-422.17）
・ナスダック総合指数は下落（20412.52、-188.58）
・SOX指数は下落（5541.20、-105.92）
・シカゴ日経225先物は下落（39460、-80）
・VIX指数は上昇（17.79、+0.31）
・米長期金利は上昇
留意事項
・5月国際収支(経常収支)
・6月貸出動向 銀行計
・6月銀行貸出動向(含信金前年比)
・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表
・6月景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)
・6月景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・5月ブラジル小売売上高
・6月米国ニューヨーク連銀がインフレ期待発表
・5月米国消費者信用残高
・東南アジア諸国連合(ASEAN)関連外相会議(11日まで)
・欧州連合(EU)財務相理事会《ST》
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