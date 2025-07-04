*07:02JST 米国株式市場は上昇、雇用統計を好感（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

SEP24

Ｏ 39820（ドル建て）

Ｈ 40210

Ｌ 39755

Ｃ 40205 大証比+485（イブニング比+85）

Vol 2160



SEP24

Ｏ 39735（円建て）

Ｈ 40125

Ｌ 39660

Ｃ 40120 大証比+400（イブニング比+0）

Vol 16868

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.93円換算）で、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG<8

306>、日本電産＜6594＞、アドバンテスト＜6857＞、日立製作所＜6501＞、ソニー<6758

>、ファーストリテ＜9983＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.89 2.88 2535 23.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.96 0.17 2023 36.5

8035 (TOELY) 東京エレク 94.39 1.54 27360 310

6758 (SONY.N) ソニー 25.58 -0.13 3707 50

9432 (NTTYY) NTT 26.65 -0.31 154 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.47 0.25 2967 20.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 28.54 -0.28 4136 58

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.50 -0.30 48552 602

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 37.00 0.07 10725 75

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.78 0.15 4864 42

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 105.47 -0.30 7643 51

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.28 0.17 3691 30

8031 (MITSY) 三井物産 418.70 8.49 3034 19

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.30 -0.15 8189 37

4568 (DSNKY) 第一三共 22.25 -0.62 3225 -1

9433 (KDDIY) KDDI 17.04 -0.30 2470 4.5

7974 (NTDOY) 任天堂 22.75 -0.07 13189 79

8766 (TKOMY) 東京海上HD 41.89 0.19 6071 65

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.28 0.60 1463 13.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.55 -0.13 4217 3

6902 (DNZOY) デンソー 13.58 0.20 1968 10

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.46 -0.22 7090 54

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.25 -0.38 3225 8

8411 (MFG.N) みずほFG 5.63 0.04 4080 84

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.19 0.02 17667 52

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.34 -0.08 4446 23

7741 (HOCPY) HOYA 117.57 1.92 17039 109

6503 (MIELY) 三菱電機 42.50 -0.12 3080 24

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.48 0.20 2168 11.5

7751 (CAJPY) キヤノン 28.84 0.16 4180 18

6273 (SMCAY) SMC 17.89 0.18 51841 411

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1365 -235

6146 (DSCSY) ディスコ 28.90 0.30 41885 435

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.80 -0.13 2290 16.5

8053 (SSUMY) 住友商事 26.16 0.21 3791 30

6702 (FJTSY) 富士通 23.38 -0.11 3388 19

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.26 0.26 16415 130

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.93 0.10 6067 20

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.32 0.00 1351 -10.5

8002 (MARUY) 丸紅 206.50 3.25 2993 25.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.63 0.25 1922 20

6954 (FANUY) ファナック 13.54 0.16 3925 33

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.89 0.02 3173 19

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.30 -0.40 1415 7

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.92 0.39 4771 43

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.69 0.12 3099 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.77 0.01 2765 45

6857 (ATEYY) アドバンテスト 73.72 0.42 10684 154

4543 (TRUMY) テルモ 17.05 -0.37 2471 5

8591 (IX.N) オリックス 22.89 0.07 3317 39

（時価総額上位50位、1ドル144.93円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 11.00 797 71.1 9.79

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.36 2226 185.5 9.09

9503 (KAEPY) 関西電力 6.34 1838 54.5 3.06

4911 (SSDOY) 資生堂 19.29 2796 79 2.91

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.52 4000 91 2.33

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1365 -235 -14.69

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1268 -35.5 -2.72

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.65 1057 -10 -0.94

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.32 1351 -10.5 -0.77

9022 (CJPRY) JR東海 11.08 3212 -20 -0.62



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44828.53 前日比：344.11

始値：44565.75 高値：44885.83 安値：44550.42

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20601.10 前日比：207.97

始値：20497.66 高値：20624.51 安値：20480.22

年初来高値：20601.10 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6279.35 前日比：51.93

始値：6246.46 高値：6284.65 安値：6246.46

年初来高値：6279.35 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.863％ 米10年国債 4.347％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は344.11ドル高の44828.53ドル、ナスダックは207.9

7ポイント高の20601.10で取引を終了した。

雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展や

トランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調

に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡

大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。セクター別で

はソフトウエア・サービスが上昇した一方、耐久消費財が下落した。

ソフトウエア会社のケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）はトランプ政権が

中国向け半導体設計ソフトウエアの輸出規制を一部緩和したことが好感され、上

昇。ソフトウエア・ソリューション会社のデータドッグ（DDOG）はS＆Pダウ・ジョ

ーンズ・インディシーズがS&P500種指数構成銘柄に同社株を9日付で採用すると発表

し、買われた。一方、銘柄採用が期待され上昇していたオンライン証券取引プラッ

トフォームを提供するロビンフッド（HOOD）は失望感に売られた。

オンライン旅行検索サービス会社のトリップアドバイザー（TRIP）は物言う投資家

のスターボードが同社株式を9％強取得したとウォールストリート・ジャーナル紙が

報じ、再編期待に上昇した。

ベッセント財務長官は上乗せ関税の一時停止措置の期限9日以降の通商交渉の延長に

関してはトランプ大統領が決定すると述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》