*07:20JST 米国株式市場はまちまち、大型減税案の上院可決を好感（1日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

SEP24

Ｏ 40365（ドル建て）

Ｈ 40450

Ｌ 39660

Ｃ 39750 大証比-140（イブニング比+180）

Vol 4148



SEP24

Ｏ 40265（円建て）

Ｈ 40350

Ｌ 39575

Ｃ 39660 大証比-230（イブニング比+90）

Vol 22681

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル143.41円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、アドバ

ンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、東京エ

レク＜8035＞、村田製作所＜6981＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 171.54 -0.72 2460 7

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.73 0.01 1969 0

8035 (TOELY) 東京エレク 92.95 -3.18 26660 -410

6758 (SONY.N) ソニー 25.47 -0.56 3653 13

9432 (NTTYY) NTT 26.64 -0.12 153 0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.09 0.09 2881 -6

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.01 -0.05 4160 -30

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.74 -1.45 46952 -508

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 36.70 0.27 10526 -264

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.27 -0.20 4667 -68

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.58 -0.15 7499 -24

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.10 -0.01 3609 -22

8031 (MITSY) 三井物産 405.50 -1.50 2908 -17

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.33 -0.42 8124 -102

4568 (DSNKY) 第一三共 23.01 -0.21 3300 -19

9433 (KDDIY) KDDI 17.00 -0.11 2438 -18

7974 (NTDOY) 任天堂 23.11 -0.91 13257 -173

8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.10 -0.27 6038 -10

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.20 0.37 1396 0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.77 0.07 4236 -16

6902 (DNZOY) デンソー 13.41 -0.06 1923 -18.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.06 -1.01 7188 -49

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.25 -0.72 3191 -14

8411 (MFG.N) みずほFG 5.62 0.06 4030 11

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.60 -0.13 16636 -194

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.37 -0.09 4408 14

7741 (HOCPY) HOYA 115.73 -3.33 16597 -53

6503 (MIELY) 三菱電機 43.37 0.37 3110 -32

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.27 -0.13 2085 -32

7751 (CAJPY) キヤノン 28.43 -0.59 4077 -9

6273 (SMCAY) SMC 17.76 -0.17 50939 -541

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1351 -214

6146 (DSCSY) ディスコ 29.10 -0.40 41732 -758

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.85 -0.20 2273 -12

8053 (SSUMY) 住友商事 25.85 0.01 3707 -4

6702 (FJTSY) 富士通 24.10 -0.10 3456 -28

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.16 0.44 16514 219

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.57 0.20 5900 -45

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1395 46

8002 (MARUY) 丸紅 202.17 0.27 2899 9

6723 (RNECY) ルネサス 6.08 -0.06 1744 -28

6954 (FANUY) ファナック 13.44 -0.15 3855 -37

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.19 -0.14 3182 -9

8801 (MTSFY) 三井不動産 29.10 0.20 1391 -8

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.62 -0.38 4678 -10

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.54 -0.25 3023 -35

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 -0.08 2753 9.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 73.06 -0.90 10478 -287

4543 (TRUMY) テルモ 17.98 -0.35 2579 -23

8591 (IX.N) オリックス 22.76 0.24 3264 -7

（時価総額上位50位、1ドル143.41円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.36 2203 178.5 8.82

7259 (ASEKY) アイシン精機 13.44 1927 101 5.53

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1395 46 3.41

9101 (NPNYY) 日本郵船 7.40 5306 169 3.29

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.16 16514 219 1.34

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1351 -214 -13.67

5020 (JXHLY) ENEOS 9.50 681 -36.2 -5.05

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.50 1255 -41.5 -3.20

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 6.81 977 -30.5 -3.03

6857 (ATEYY) アドバンテスト 73.06 10478 -287 -2.67



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：44494.94 前日比：400.17

始値：44061.49 高値：44604.15 安値：44013.54

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20202.89 前日比：-166.84

始値：20290.61 高値：20339.05 安値：20105.42

年初来高値：20369.73 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6198.01 前日比：-6.94

始値：6187.25 高値：6210.78 安値：6177.97

年初来高値：6204.95 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.767％ 米10年国債 4.242％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は400.17ドル高の44494.94ドル、ナスダックは1

66.84ポイント安の20202.89で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げに慎重な姿勢を再表明したため

利下げ期待の後退で、寄り付き後、まちまち。長期金利の上昇に連れ、相場は売り

が先行した。その後、ISM製造業やJOLT求人件数が予想を上回ると成長継続を期待し

た買いにダウは上昇に転じた。上院がトランプ大統領の大型減税案連邦案を可決す

るとダウは続伸。ナスダックは金利高やエヌビディア（NVDA）などの下落に押さ

れ、一段安となり、まちまちで終了。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇

した一方、自動車・自動車部品が下落した。

住宅建設会社のDRホートン（DHI）やレナー（LEN）は金利先安観に伴う売上増期待

に、それぞれ上昇。バイオのアムジェン（AMGN）は開発中の胃癌治療「ベマリツズ

マブ」を巡る第3段階目治験の良好な結果が好感され、上昇。管理医療会社のヘルス

ケアのユナイテッド・ヘルス（UNH）はメモリアル・スローンケタリング・がんセン

ターと契約を巡る問題の解決を発表し、上昇。

ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は模倣品販売と主張し、会員制倉庫型卸売・小

売り会社のコストコ（COST）を提訴し、上昇。コストコ（COST）は下落した。電気

自動車メーカーのテスラ（TSLA）は最高経営責任者（CEO）のマスク氏が大型減税を

巡り政府を批判、再び優遇措置の撤廃などが警戒され、下落。サラダレストランチ

ェーンのスウィートグリーン（SL）は、アナリストが投資判断を引下げ下落した。

パウエル議長はトランプ政権の関税がなければ、さらに利下げしていた可能性があ

ると述べた。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》