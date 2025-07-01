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ネットプロHDは後場も一段ジリ高、「NP後払いair」ノーリツグループ企業に提供開始、注目強まる
■与信から請求書発行、代金回収までの全てをアウトソースでき本来業務に集中可能
ネットプロHD(ネットプロテクションズホールディングス)<7383>(東証プライム)は7月1日、後場も一段ジリ高となり、7%高の647円(42円高)まで上げて2022年以来の高値に進んでいる。「後払い決済サービス『NP後払いair』をノーリツ<5943>(東証プライム)グループのノーリツリビングクリエイト株式会社(大阪府吹田市)に提供開始」と同日付で発表し、買い材料視されている。
ノーリツリビングクリエイト株式会社は、給湯機器やビルトインコンロなどの温水・厨房機器の施工・販売を行う。発表によると、経理業務の効率化と生産性向上を目的として「NP後払いair」の導入を決定した。「NP後払いair」は、水道・ガスの修理、ハウスクリーニング、住設機器の設置・修理など、訪問型の役務サービスで使える後払い決済サービス。導入した事業者は、与信から請求書発行、代金回収までの全てをアウトソースでき、未回収リスクも保証される。回収・集金業務にかかる負荷・負担や、現金の違算・紛失リスクも解消でき、本来業務により集中できる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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