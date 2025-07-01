*08:45JST 7/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（40487.39、+336.60）

・NYダウは上昇（44094.77、+275.50）

・ナスダック総合指数は上昇（20369.73、+96.27）

・SOX指数は上昇（5546.54、+1.56）

・米長期金利は低下

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（40295、-145）

・VIX指数は上昇（16.73、+0.41）

・為替相場は円高・ドル安（143.90-144.00）

・米原油先物相場は下落（65.11、-0.41）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・6月日銀短観(大企業製造業DI)

・6月製造業PMI

・6月中国財新製造業PMI

・6月消費者態度指数

・6月インド製造業PMI確定値

・6月ユーロ圏製造業PMI

・5月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・6月ユーロ圏消費者物価コア指数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S) (先週)

・6月ブラジル製造業PMI

・6月米国製造業PMI

・6月米国ISM製造業景況指数

・5月米国建設支出

・5月米国JOLT求人件数

・6月米国自動車販売(2日までに)

・パウエルFRB議長、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、植田日銀総裁がECBフ

ォーラムのパネル討論会に参加

・米国フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任

・デンマークが2025年下期の欧州連合(EU)議長国に就任

・香港株式市場は祝日のため休場(香港特別行政府設立記念日)《ST》