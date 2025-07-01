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7/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 7/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（40487.39、+336.60）
・NYダウは上昇（44094.77、+275.50）
・ナスダック総合指数は上昇（20369.73、+96.27）
・SOX指数は上昇（5546.54、+1.56）
・米長期金利は低下
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（40295、-145）
・VIX指数は上昇（16.73、+0.41）
・為替相場は円高・ドル安（143.90-144.00）
・米原油先物相場は下落（65.11、-0.41）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・6月日銀短観(大企業製造業DI)
・6月製造業PMI
・6月中国財新製造業PMI
・6月消費者態度指数
・6月インド製造業PMI確定値
・6月ユーロ圏製造業PMI
・5月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・6月ユーロ圏消費者物価コア指数
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S) (先週)
・6月ブラジル製造業PMI
・6月米国製造業PMI
・6月米国ISM製造業景況指数
・5月米国建設支出
・5月米国JOLT求人件数
・6月米国自動車販売(2日までに)
・パウエルFRB議長、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、植田日銀総裁がECBフ
ォーラムのパネル討論会に参加
・米国フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任
・デンマークが2025年下期の欧州連合(EU)議長国に就任
・香港株式市場は祝日のため休場(香港特別行政府設立記念日)《ST》
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