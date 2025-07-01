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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など

2025年7月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(6月)　10　12
09:30　製造業PMI(6月)　　50.4
14:00　消費者態度指数(6月)　　32.8


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(6月)　49.0　48.3
14:00　印・製造業PMI確定値(6月)　　58.4
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　　49.4
17:00　欧・ECBがユーロ圏CPI予想(5月)
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(6月)　　2.3％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.25％
22:00　ブ・製造業PMI(6月)　　49.4
22:45　米・製造業PMI(6月)　52.0　52.0
23:00　米・ISM製造業景況指数(6月)　48.5　48.5
23:00　米・建設支出(5月)　-0.1％　-0.4％
23:00　米・JOLT求人件数(5月)　　739.1万件


米・自動車販売(6月、2日までに)　1549万台　1565万台

欧・パウエルFRB議長、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、植田日銀総裁がECBフォーラムのパネル討論会に参加

米・フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任

デンマークが2025年下期の欧州連合(EU)議長国に就任

香港・株式市場は祝日のため休場(香港特別行政府設立記念日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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