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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(6月) 10 12
09:30 製造業PMI(6月) 50.4
14:00 消費者態度指数(6月) 32.8
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(6月) 49.0 48.3
14:00 印・製造業PMI確定値(6月) 58.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 49.4
17:00 欧・ECBがユーロ圏CPI予想(5月)
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(6月) 2.3％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.25％
22:00 ブ・製造業PMI(6月) 49.4
22:45 米・製造業PMI(6月) 52.0 52.0
23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 48.5 48.5
23:00 米・建設支出(5月) -0.1％ -0.4％
23:00 米・JOLT求人件数(5月) 739.1万件
米・自動車販売(6月、2日までに) 1549万台 1565万台
欧・パウエルFRB議長、ラガルドECB総裁、ベイリー英中銀総裁、植田日銀総裁がECBフォーラムのパネル討論会に参加
米・フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任
デンマークが2025年下期の欧州連合(EU)議長国に就任
香港・株式市場は祝日のため休場(香港特別行政府設立記念日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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