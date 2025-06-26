関連記事
今日の注目スケジュール：米GDP確定値、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP確定値、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
エータイが東証グロースに新規上場(公開価格:1510円)
＜海外＞
20:00 ブ・中央銀行金融政策報告
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月) 5.4％
21:30 米・卸売在庫(5月) 0.2％
21:30 米・GDP確定値(1-3月) -0.2％ -0.2％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.8万件 24.5万件
21:30 米・耐久財受注(5月) 6.7％ -6.3％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(5月) 0％ -6.3％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 8.00％ 8.50％
米・バーFRB理事が講演
米・リッチモンド連銀総裁がイベントでスピーチ
米・クリーブランド連銀総裁が開会のあいさつ
米・7年債入札
英・ベイリー中銀総裁が基調講演
欧・EU首脳会議(27日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク