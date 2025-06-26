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今日の注目スケジュール：米GDP確定値、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など

2025年6月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP確定値、米耐久財受注、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


エータイが東証グロースに新規上場(公開価格:1510円)


＜海外＞
20:00　ブ・中央銀行金融政策報告
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月)　　5.4％
21:30　米・卸売在庫(5月)　　0.2％
21:30　米・GDP確定値(1-3月)　-0.2％　-0.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　24.8万件　24.5万件
21:30　米・耐久財受注(5月)　6.7％　-6.3％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(5月)　0％　-6.3％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　8.00％　8.50％


米・バーFRB理事が講演

米・リッチモンド連銀総裁がイベントでスピーチ

米・クリーブランド連銀総裁が開会のあいさつ

米・7年債入札

英・ベイリー中銀総裁が基調講演

欧・EU首脳会議(27日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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