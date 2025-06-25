*18:00JST クリアル---事業計画及び成長可能性に関する事項

クリアル＜2998＞は24日、事業計画及び成長可能性に関する事項を発表した。

主力サービス「CREAL」は、不特法3号4号・STスキームによるファンドの拡大やホテル運営・レジデンス賃貸管理機能の強化により、GMVの加速と収益安定化を図る。また、「CREAL PRO」では、機関投資家や富裕層とのリレーション強化を進め、フィー収入の拡大を目指す。「CREAL PB」は、全てのバリューチェーンにおいてDX化を推進し、高い効率性を実現。物件仕入れ、販売/顧客管理、賃貸管理、それぞれのフェーズでシステムを自社開発し競争優位性を発揮している。

中期経営計画「Game Changer 2030」では、2026年3月期から2030年3月期までの5年間で、年間獲得GMV2,500億円、売上総利益270億円、当期純利益100億円の実現を目指す。CAGRは、年間獲得GMV58％、売上総利益36％、当期純利益50％を目標としている。さらに、ROE40.0％、自己資本比率40.0％、配当性向15％程度を財務目標として設定している。《ST》