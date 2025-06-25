関連記事
6/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 6/25
[強弱材料]
強気材料
・イスラエルとイラン停戦合意
・日経平均株価は上昇（38790.56、+436.47）
・NYダウは上昇（43089.02、+507.24）
・ナスダック総合指数は上昇（19912.53、+281.57）
・SOX指数は上昇（5441.86、+197.56）
・VIX指数は低下（17.48、-2.35）
・米長期金利は低下
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（38765、-45）
・米原油先物相場は下落（64.37、-4.14）
・為替相場は円高・ドル安（144.80-90）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月ニュージーランド貿易収支
・5月企業向けサービス価格指数
・日銀金融政策決定会合における主な意見(6月16、17日)
・田村日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・国債買い入れオペ (日本銀行)
・5月豪州消費者物価指数
・5月ユーロ圏新車販売台数
・4月景気先行CI指数
・4月景気一致指数
・5月工作機械受注
・5月米国新築住宅販売件数
・北里コーポレーションが東証プライムに新規上場
・米国5年債入札
・米国パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言《ST》
スポンサードリンク