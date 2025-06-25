*08:31JST 6/25

[強弱材料]

強気材料

・イスラエルとイラン停戦合意

・日経平均株価は上昇（38790.56、+436.47）

・NYダウは上昇（43089.02、+507.24）

・ナスダック総合指数は上昇（19912.53、+281.57）

・SOX指数は上昇（5441.86、+197.56）

・VIX指数は低下（17.48、-2.35）

・米長期金利は低下

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（38765、-45）

・米原油先物相場は下落（64.37、-4.14）

・為替相場は円高・ドル安（144.80-90）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月ニュージーランド貿易収支

・5月企業向けサービス価格指数

・日銀金融政策決定会合における主な意見(6月16、17日)

・田村日銀審議委員が福島県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・国債買い入れオペ (日本銀行)

・5月豪州消費者物価指数

・5月ユーロ圏新車販売台数

・4月景気先行CI指数

・4月景気一致指数

・5月工作機械受注

・5月米国新築住宅販売件数

・北里コーポレーションが東証プライムに新規上場

・米国5年債入札

・米国パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言《ST》