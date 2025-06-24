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6月24日本国債市場：債券先物は139円25銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:01JST 6月24日本国債市場：債券先物は139円25銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年9月限
寄付139円15銭 高値139円27銭 安値138円99銭 引け139円25銭
2年 472回 0.724％
5年 178回 0.955％
10年 378回 1.407％
20年 192回 2.336％
23日の債券先物9月限は139円15銭で取引を開始し、139円25銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.84％、10年債は4.32％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.50％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.15％、NZ10年債は4.54％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：00 独・6月IFO企業景況感指数（予想：88.1、5月：87.5）
・21：30 加・5月消費者物価指数（予想：前年比＋1.7％、4月：+1.7％）
・21：30 米・1-3月期経常収支（予想：-4455億ドル、-3039億ドル）
・22：00 米・5月CS20都市住宅価格指数（予想：前年比+4.00％、4月：+4.07％）
・23：00 米・6月CB消費者信頼感指数（予想：99.8、5月：98.0）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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