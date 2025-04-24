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4/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 4/24
[強弱材料]
強気材料
・米、対中関税引き下げを検討
・日経平均株価は上昇（34868.63、+648.03）
・NYダウは上昇（39606.57、+419.59）
・ナスダック総合指数は上昇（16708.05、+407.63）
・SOX指数は上昇（3983.92、+151.87）
・シカゴ日経225先物は上昇（35355、+435）
・VIX指数は低下（28.45、-2.12）
・為替相場は円安・ドル高（143.40-50）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・IBM、1-3期低調、時間外で6％超下落
・米原油先物相場は下落（62.27、-1.40）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1-3月期韓国GDP
・3月企業向けサービス価格指数
・対外・対内証券投資
・3月ユーロ圏新車販売台数
・3月工作機械受注
・4月ドイツIFO企業景況感指数
・4月ブラジルFGV消費者信頼感
・週次ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)
・週次米国新規失業保険申請件数
・3月米国耐久財受注
・3月米国中古住宅販売件数
・LIFE CREATEが東証グロースに新規上場
・米国ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加《ST》
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