*08:30JST 4/24

[強弱材料]

強気材料

・米、対中関税引き下げを検討

・日経平均株価は上昇（34868.63、+648.03）

・NYダウは上昇（39606.57、+419.59）

・ナスダック総合指数は上昇（16708.05、+407.63）

・SOX指数は上昇（3983.92、+151.87）

・シカゴ日経225先物は上昇（35355、+435）

・VIX指数は低下（28.45、-2.12）

・為替相場は円安・ドル高（143.40-50）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・IBM、1-3期低調、時間外で6％超下落

・米原油先物相場は下落（62.27、-1.40）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1-3月期韓国GDP

・3月企業向けサービス価格指数

・対外・対内証券投資

・3月ユーロ圏新車販売台数

・3月工作機械受注

・4月ドイツIFO企業景況感指数

・4月ブラジルFGV消費者信頼感

・週次ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)

・週次米国新規失業保険申請件数

・3月米国耐久財受注

・3月米国中古住宅販売件数

・LIFE CREATEが東証グロースに新規上場

・米国ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加《ST》