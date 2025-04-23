*08:39JST 4/23

[強弱材料]

強気材料

・トランプ大統領、FRB議長「解任するつもりはない」

・NYダウは上昇（39186.98、+1016.57）

・ナスダック総合指数は上昇（16300.42、+429.52）

・SOX指数は上昇（3832.05、+80.13）

・シカゴ日経225先物は上昇（34845、+565）

・VIX指数は低下（30.57、-3.25）

・米原油先物相場は上昇（63.67、+1.26）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・国際通貨基金（IMF）、世界経済の成長率見通し引き下げ

・日経平均は下落（34220.60、-59.32）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・4月製造業PMI

・4月サービス業PMI

・4月総合PMI

・2月第3次産業活動指数

・4月インド製造業PMI速報

・4月インドサービス業PMI速報

・4月インド総合PMI速報

・4月金融システムリポート(日本銀行)

・4月ドイツ製造業PMI

・4月ドイツサービス業PMI

・4月ドイツ総合PMI

・3月南アフリカ消費者物価指数

・4月ユーロ圏製造業PMI

・4月ユーロ圏サービス業PMI

・4月ユーロ圏総合PMI

・4月英国製造業PMI

・4月英国サービス業PMI

・4月英国総合PMI

・2月ユーロ圏貿易収支

・4月米国製造業PMI

・4月米国サービス業PMI

・4月米国総合PMI

・3月米国新築住宅販売件数

・シマノ、ファナックなど決算発表

・G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで)

・米国シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ

・米国ウォラーFRB理事とセントルイス連銀総裁が開会のあいさつ

・米国クリーブランド連銀総裁が講演

・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

・英国ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

・TI、ボーイング、AT&T、IBMなど決算発表《ST》