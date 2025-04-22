*07:06JST 米国株式市場は続落、FRBの独立性危機で資産売り（21日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

JUN24

Ｏ 34610（ドル建て）

Ｈ 34735

Ｌ 33960

Ｃ 34255 大証比-5（イブニング比+135）

Vol 2868



JUN24

Ｏ 34515（円建て）

Ｈ 34630

Ｌ 33860

Ｃ 34155 大証比-105（イブニング比+35）

Vol 15856

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル140.84円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電

産＜6594＞、ルネサス＜6723＞、ソフトバンクG＜9984＞、三井住友FG＜8316＞、富士通<670

2>、デンソー＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 174.34 -2.04 2455 -15.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.71 -0.16 1649 -4

8035 (TOELY) 東京エレク 68.80 -0.53 19380 -50

6758 (SONY.N) ソニー 23.75 -0.26 3345 -32

9432 (NTTYY) NTT 26.34 0.18 148 -0.5

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.60 -0.15 2479 45

6501 (HTHIY) 日立製作所 24.01 0.12 3382 -38

9983 (FRCOY) ファーストリテ 32.73 0.49 46097 -153

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 23.15 -0.70 6521 -130

4063 (SHECY) 信越化学工業 13.26 -0.17 3735 -31

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.00 2.05 6690 -22

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.26 -0.30 3113 -49

8031 (MITSY) 三井物産 371.01 0.30 2613 -11

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.95 -0.86 7007 -70

4568 (DSNKY) 第一三共 22.85 1.04 3218 34

9433 (KDDIY) KDDI 17.95 0.11 2528 -7

7974 (NTDOY) 任天堂 17.98 -0.08 10129 -116

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.80 -0.16 5183 -22

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.16 0.04 1369 -11.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.99 0.05 4222 -18

6902 (DNZOY) デンソー 12.15 0.04 1711 -26

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.73 0.85 8374 -46

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.13 0.48 3117 -2

8411 (MFG.N) みずほFG 4.81 -0.03 3387 3

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.30 -0.14 15915 -85

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.93 0.22 4205 -7

7741 (HOCPY) HOYA 110.54 2.19 15568 -37

6503 (MIELY) 三菱電機 35.60 -0.55 2507 -19.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.16 -0.12 2017 -21.5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.38 -0.58 4138 -17

6273 (SMCAY) SMC 15.00 -0.62 42252 -108

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1327 -53.5

6146 (DSCSY) ディスコ 18.90 0.40 26619 -21

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.25 0.66 2007 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 22.65 -0.35 3190 -8

6702 (FJTSY) 富士通 20.41 0.23 2875 -45

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 90.00 -1.60 12676 -109

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.50 0.02 5774 -39

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.59 0.00 1351 42

8002 (MARUY) 丸紅 163.54 4.29 2303 18.5

6723 (RNECY) ルネサス 5.42 -0.23 1527 -33.5

6954 (FANUY) ファナック 11.92 -0.13 3358 -32

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 20.87 -0.09 2939 -31

8801 (MTSFY) 三井不動産 30.10 0.10 1413 -10

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.41 -1.15 3860 -28

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.40 0.02 2648 -33.5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.62 -0.01 2039 -51

6857 (ATEYY) アドバンテスト 38.40 -0.80 5408 -28

4543 (TRUMY) テルモ 19.11 0.09 2691 -11

8591 (IX.N) オリックス 19.52 -0.20 2749 -15.5

（時価総額上位50位、1ドル140.84円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.59 1351 42 3.21

8058 (MTSUY) 三菱商事 17.60 2479 45 1.85

4568 (DSNKY) 第一三共 22.85 3218 34 1.07

8002 (MARUY) 丸紅 163.54 2303 18.5 0.81

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 4.76 1341 8 0.60

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.16 1349 -207 -13.30

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 4789 -529 -9.95

9107 (KAIKY) 川崎汽船 11.62 1637 -166 -9.21

5020 (JXHLY) ENEOS 9.11 642 -38.7 -5.69

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1327 -53.5 -3.88



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38170.41 前日比：-971.82

始値：38906.04 高値：38906.04 安値：37830.66

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：15870.90 前日比：-415.55

始値：16052.76 高値：16066.79 安値：15685.34

年初来高値：20056.25 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5158.20 前日比：-124.50

始値：5232.94 高値：5232.94 安値：5101.63

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.904％ 米10年国債 4.414％



米国株式市場は続落。ダウ平均は971.82ドル安の38170.41ドル、ナスダックは415.5

5ポイント安の15870.90で取引を終了した。

トランプ政権が連邦準備制度理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を引き続き検討

しているとのNEC委員長の発言で、中銀の独立性が損なわれる可能性が警戒され、寄

り付き後、下落。大統領が21日ソーシャルメディアで先行的利下げを要請し議長非

難を続けたため、国内資産への信頼が弱まり売却加速で、相場は大幅続落した。景

気減速懸念を受けた売り圧力も強く、終日軟調に推移し、終了。セクター別では不

動産管理・開発が上昇、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストの目標株価引き下げで下落。オンライン

小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）も中国のエクスポ―ジャーを懸念し、アナ

リストが投資判断、目標株価を引き下げ、下落した。配車サービスのウーバー・テ

クノロジーズ（UBER）は連邦取引委員会（FTC）が同社に対し、予約キャンセルを巡

るビジネス慣行に関する訴訟を起こし、売られた。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は小型廉価のモデルYの発表が遅れる可能性が

報じられ、下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）は好決算に加え、関税の影

響が限定的との見方に続伸した。

地銀のザイオンズ・バンコーポレーション（ZION）は取引終了後に四半期決算を発

表。1株当たり利益が予想を下回り、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》